Гендиректор Black Star рассказал, за что ставит себе плюсы

СЕГОДНЯ 12:09 2019-11-03T12:09:31+03:00

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В Новосибирске прошел форум «Мой бизнес», в котором участвовали бизнес-тренеры и лидеры списков Forbes. Опыт успешных предпринимателей перенимали 1600 человек. Такое мероприятие организовал Университет «Синергия» при поддержке Минэкономразвития России и Правительства Новосибирской области.

- Мы работаем для вас, мы открыты. В том числе, поэтому в следующем году в регионе откроется центр «Мой бизнес». Самое главное – у вас есть желание развиваться, умения, а опыт придет с годами. Желаю вам найти ответы на ваши вопросы и обрести партнеров на форуме, - обратился к участникам заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Семка.

Опыт успешных предпринимателей перенимали 1600 человек. Фото: Правительство Новосибирской области.

Одним из хедлайнеров мероприятия стал генеральный директор и соучредитель лейбла Black Star Павел (Пашу) Курьянов. Он рассказал о своем способе самоорганизации.

- Я ставлю себе на год или на полгода какие-то задачи, практически через день их просматриваю. Если что-то завершил - ставлю плюс или зеленым выделяю, желтым - то, что находится в процессе, красным – то, что вообще не получается. К концу года прихожу к тому, что 80% моих задач – зеленые, - сказал Курьянов.

Начинающим бизнесменам он рекомендует задаваться вопросами: кто, где и при каких обстоятельствах будет потреблять их продукт. Не имея четкого ответа на такие вопросы, сам он не берется за очередной проект.

ИСТОЧНИК KP.RU