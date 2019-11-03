Объезжая автобус, автомобиль насмерть сбил женщину
ДТП со смертельным финалом произошло в рабочем поселке Кольцово. Трагедия случилась 2 ноября в 19 часов.
- 64-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Веста», при выполнении маневра объезда общественного транспорта, осуществлявшего высадку пассажиров, совершил наезд на 75-летнюю женщину, - сообщает Главное управление МВД России по Новосибирской области. - Пострадавшая была доставлена в больницу с тяжелыми травмами, где спустя 4 часа скончалась.
По данным ведомства, ДТП случилось на пешеходном переходе. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU