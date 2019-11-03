Объезжая автобус, автомобиль насмерть сбил женщину

СЕГОДНЯ 08:17 2019-11-03T08:17:02+03:00

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ДТП со смертельным финалом произошло в рабочем поселке Кольцово. Трагедия случилась 2 ноября в 19 часов.

- 64-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Веста», при выполнении маневра объезда общественного транспорта, осуществлявшего высадку пассажиров, совершил наезд на 75-летнюю женщину, - сообщает Главное управление МВД России по Новосибирской области. - Пострадавшая была доставлена в больницу с тяжелыми травмами, где спустя 4 часа скончалась.

По данным ведомства, ДТП случилось на пешеходном переходе. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU