2019-11-03T08:05:19+03:00
Происшествия

Ограбление в новосибирском магазине попало на видео

Неизвестный пошел на преступление ради двух бутылок водки
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Ограбление магазина попало на видео. Фото: МВД.Ограбление магазина попало на видео. Фото: МВД.
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В Новосибирске грабитель унес товар из продуктового магазина. Добыча преступника – две бутылки водки. Инцидент произошел на улице Кропоткина, 120/3.

- С применением насилия похитил две бутылки водки общей стоимостью 385 рублей, после чего скрылся, - сообщает Главное управление МВД России по Новосибирской области. – Всех, кто располагает какой-либо информацией о подозреваемом, просят обратиться в полицию.

Преступник, выбирая товар, попал на видео. Того, кто узнает грабителя, правоохранители просят звонить по телефонам: (383) 232-10-74, 232-10-26, 232-10-04.

Новосибирский грабитель попал на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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