Ограбление в новосибирском магазине попало на видео
В Новосибирске грабитель унес товар из продуктового магазина. Добыча преступника – две бутылки водки. Инцидент произошел на улице Кропоткина, 120/3.
- С применением насилия похитил две бутылки водки общей стоимостью 385 рублей, после чего скрылся, - сообщает Главное управление МВД России по Новосибирской области. – Всех, кто располагает какой-либо информацией о подозреваемом, просят обратиться в полицию.
Преступник, выбирая товар, попал на видео. Того, кто узнает грабителя, правоохранители просят звонить по телефонам: (383) 232-10-74, 232-10-26, 232-10-04.
Новосибирский грабитель попал на видео.
ИСТОЧНИК KP.RU