Погода на день в Новосибирске: в городе сохраняется тепло
По прогнозам синоптиков, температура будет варьироваться от -2°С до -5°С
В Новосибирске сохраняется тепло.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В Новосибирске сохраняется теплая погода. По данным сервиса gismeteo, 3 ноября температура в Новосибирске будет колебаться от -2°С до -5°С. День ожидается солнечным, без осадков. Правда, в некоторые моменты возможен ветер – до 8 метров в секунду.
Примечательно, что в ближайшие дни температура может подняться. По данным синоптиков, 4 ноября воздух может прогреться до +1°С, а к 7 ноября – до +4°С.
ИСТОЧНИК KP.RU