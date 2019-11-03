Погода на день в Новосибирске: в городе сохраняется тепло

СЕГОДНЯ 05:10 2019-11-03T05:10:50+03:00

По прогнозам синоптиков, температура будет варьироваться от -2°С до -5°С

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В Новосибирске сохраняется теплая погода. По данным сервиса gismeteo, 3 ноября температура в Новосибирске будет колебаться от -2°С до -5°С. День ожидается солнечным, без осадков. Правда, в некоторые моменты возможен ветер – до 8 метров в секунду.

Примечательно, что в ближайшие дни температура может подняться. По данным синоптиков, 4 ноября воздух может прогреться до +1°С, а к 7 ноября – до +4°С.

ИСТОЧНИК KP.RU