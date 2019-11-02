Сработала пожарная тревога: в Новосибирске эвакуировали участников форума «Мой бизнес»

СЕГОДНЯ 13:35 2019-11-02T13:35:47+03:00

Во время форума "Мой бизнес" началась эвакуация людей. Фото: читатель КП-Новосибирск

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Во время Новосибирского форума «Мой бизнес», который проходил в ЦСП «Заря» началась внеплановая эвакуация. Как оказалось позже, людей из здания вывели из-за ложной тревоги.

— Тут внезапно, прямо во время форума, объявили эвакуацию в связи с пожарной тревогой: сработала сигнализация — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск одна из участниц мероприятия. — Начали всех людей выводить из здания.

На кадрах, сделанных очевидцами происходящего, видно, что многие люди не восприняли тревогу всерьез и просто неторопливо шли к выходу из здания.

По словам сибиряков, всего на форуме «Мой бизнес» присутствовало около 1600 человек, которых эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации. Однако спустя буквально несколько минут всем участникам мероприятия объявили, что тревога была ложной, и они могут спокойно вернуться в здание, чтобы продолжить форум.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="636" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/741594" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске эвакуировали участников форума «Мой бизнес».

ИСТОЧНИК KP.RU