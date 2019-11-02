Сработала пожарная тревога: в Новосибирске эвакуировали участников форума «Мой бизнес»
Во время Новосибирского форума «Мой бизнес», который проходил в ЦСП «Заря» началась внеплановая эвакуация. Как оказалось позже, людей из здания вывели из-за ложной тревоги.
— Тут внезапно, прямо во время форума, объявили эвакуацию в связи с пожарной тревогой: сработала сигнализация — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск одна из участниц мероприятия. — Начали всех людей выводить из здания.
На кадрах, сделанных очевидцами происходящего, видно, что многие люди не восприняли тревогу всерьез и просто неторопливо шли к выходу из здания.
По словам сибиряков, всего на форуме «Мой бизнес» присутствовало около 1600 человек, которых эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации. Однако спустя буквально несколько минут всем участникам мероприятия объявили, что тревога была ложной, и они могут спокойно вернуться в здание, чтобы продолжить форум.
В Новосибирске эвакуировали участников форума «Мой бизнес».
ИСТОЧНИК KP.RU