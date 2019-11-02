«Пусть этим нелюдям вернется сполна»: заболевший кот, которого хозяин подбросил в приют, умер
Новосибирские волонтеры поделились в социальных сетях печальной новостью: кот Ваня, которого вернули в приют его хозяева, когда он заболел, умер в ветеринарной клинике. Зоозащитники написали об этом в официальной группе приюта «Кошкино лукошко» Вконтакте.
— Ночью Ванечка покинул нас. Вечером Ване резко стало хуже, начались судороги, которые становились все чаще и чаще, — пишут волонтеры. — Его организм просто не выдержал. Вечером Ване резко стало хуже, начались судороги, которые становились все чаще и чаще. В клинике остался долг 5,500 рублей (лечение и кремация). Очень просим помощи в оплате.
В комментариях под постом многие люди написали о том, что таких хозяев стоило бы привлечь к ответственности за подобное обращение с животными.
— Когда же люди начнут, наконец, понимать, что они творят?
— Пусть этим нелюдям все вернется!
— Таких хозяев надо к ответственности привлечь.
— Беги по радуге, Ванечка. Чуда не произошло.
— Просто слезы наворачиваются, — пишут люди.
Если вы хотите помочь волонтерам, вы можете перечислить средства на номер карты «Сбербанка» 4276 4418 2902 4921.
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ИСТОЧНИК KP.RU