2019-11-02T12:45:02+03:00
Общество

«Пусть этим нелюдям вернется сполна»: заболевший кот, которого хозяин подбросил в приют, умер

Об этом рассказали волонтеры в соцсетях
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Волонтеры рассказали, что кот, которого вернул в приют хозяева, умер от болезни. Фото: "Кошкино Лукошко"Волонтеры рассказали, что кот, которого вернул в приют хозяева, умер от болезни. Фото: "Кошкино Лукошко"
Изменить размер текста:

Новосибирские волонтеры поделились в социальных сетях печальной новостью: кот Ваня, которого вернули в приют его хозяева, когда он заболел, умер в ветеринарной клинике. Зоозащитники написали об этом в официальной группе приюта «Кошкино лукошко» Вконтакте.

— Ночью Ванечка покинул нас. Вечером Ване резко стало хуже, начались судороги, которые становились все чаще и чаще, — пишут волонтеры. — Его организм просто не выдержал. Вечером Ване резко стало хуже, начались судороги, которые становились все чаще и чаще. В клинике остался долг 5,500 рублей (лечение и кремация). Очень просим помощи в оплате.

В комментариях под постом многие люди написали о том, что таких хозяев стоило бы привлечь к ответственности за подобное обращение с животными.

— Когда же люди начнут, наконец, понимать, что они творят?

— Пусть этим нелюдям все вернется!

— Таких хозяев надо к ответственности привлечь.

— Беги по радуге, Ванечка. Чуда не произошло.

— Просто слезы наворачиваются, — пишут люди.

Если вы хотите помочь волонтерам, вы можете перечислить средства на номер карты «Сбербанка» 4276 4418 2902 4921.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Так поступают только твари»: бывшие хозяева подбросили заболевшего кота в приют, откуда его брали

Они утверждают, что у них нет денег и времени на лечение животного (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Машину разорвало пополам: в Новосибирске иномарка на большой скорости врезалась в дерево
«Перегородили дорогу»: в Новосибирске погрузчик врезался иномарку
«Когда на дворе — 91 августа»: сибиряк в шортах и майке проехался в метро в ноябре
«Ловкость лап и никакого мошенничества!»: белка Соня проверяет покупки хозяйки в поисках вкусного
В Академгородке отменили крестный ход в честь Казанской иконы Божьей Матери
«Всем вокруг было наплевать»: кондуктор толкнула беременную сибирячку и выгнала ее с сидения
Переходила дорогу: под Новосибирском автомобилист насмерть сбил пенсионерку
Фирмам, доставлявшим товары в новосибирские села, выплатят 21 миллион рублей
«Хотела на желтый проскочить?»: сибирячка за рулем иномарки сбила школьника
Деньги вынести успели: в Новосибирске загорелась инкассаторская машина
«Теперь не подъехать»: новосибирцев возмутили заборы на парковке возле суда
Полицейские поймали сибиряка, устроившего стрельбу в Дзержинском районе
Куда летел: в сети появилось видео жуткой аварии на улице Большевистской
В Тогучине завершается строительство новой зоны отдыха с набережной
В Новосибирске появится центр для поддержки предпринимателей
Ничего святого: полиция ищет сиделку, которая украла у бабушки деньги и золото на 80 тысяч
В Кольцово в 2020 году построят новую школу
Погода в Новосибирске: что ждет сибиряков в День народного единства
Мороженое, нефть или радиотехника: трое кандидатов борются за звание «Экспортер года»
Неудачно пошутили: 30 человек эвакуировались ночью из дома из-за дымовой шашки
«Такого я еще не видел»: новосибирец не нашел начинки в мясной слойке
Следователи заинтересовались избиением четвероклассника возле школы: проводится проверка
Банк УРАЛСИБ в Новосибирске провел день открытых дверей для студентов НГУЭУ
«Смешная драка между детьми»: в новосибирской школе прокомментировали избиение четвероклассника
Лучше бы и не смотрела: сибирячка нашла живых червяков в конфетах
Собирается пробка: «Мерседес» не поделил дорогу с тягачом на площади Труда
Вместе работали: в Новосибирске мужчина выстрелил в коллегу на остановке