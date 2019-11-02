Машину разорвало пополам: в Новосибирске иномарка на большой скорости врезалась в дерево

СЕГОДНЯ 11:19 2019-11-02T11:20:14+03:00

По словам очевидцев, люди, которые были в салоне авто, сбежали с места аварии прямо босиком

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Утром 2 ноября в Первомайском районе Новосибирска произошло ДТП. В результате аварии иномарку буквально разорвало пополам.

— На станции «Инской», компания на седане «Toyota Verossa» влетела в столб. От сильнейшего удара машину порвало на две части, которые разлетелись друг от друга на несколько метров, — пишет автор поста в паблике Вконтакте «АСТ-54». — Находившиеся Тойоте люди убежали с места происшествия, кто-то даже босиком. А стрелка спидометра застыла на отметке 180 километров в час.

По словам очевидцев, все, кто были в салоне сбежали с места ДТП. Фото: "АСТ-54"

В комментариях под постом многие пользователи соцсетей отметили, что людям, находившимся в салоне этого автомобиля в момент аварии очень повезло, что они не получили слишком серьезных травм:

— Как только людям удалось в такой аварии выжить? Да еще и убегать потом.

— А у машины еще фара гореть продолжает!

— Хорошо, что хотя бы никого из пешеходов эти водители не задели, -пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU