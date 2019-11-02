«Перегородили дорогу»: в Новосибирске погрузчик врезался иномарку

СЕГОДНЯ 10:08 2019-11-02T10:08:25+03:00

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В Калининском районе города Новосибирска днем 2 ноября произошло ДТП. Там столкнулись погрузчик и иномарка.

— В Калининском районе на улице Народной, водитель фронтального погрузчика «подбил» седан «Toyota Corolla Axio», — пишет автор поста в паблике «АСТ-54». — Столкновение вызвало затруднения в движении на этом участке дороги, оставив другим автомобилистам лишь маленький участок для проезда.

В комментариях под постом многие пользователи соцсетей отметили, что для легковой машины столкновение с подобной спецтехникой могло закончиться гораздо более опасно:

— Я думаю, оба водителя в аварии виноваты.

— Видимо, хотел проскочить.

— Лишь бы водители нервничать не начали и спокойно этот вопрос решали.

— А теперь дорога из них загорожена, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU