«Перегородили дорогу»: в Новосибирске погрузчик врезался иномарку
В Калининском районе города Новосибирска днем 2 ноября произошло ДТП. Там столкнулись погрузчик и иномарка.
— В Калининском районе на улице Народной, водитель фронтального погрузчика «подбил» седан «Toyota Corolla Axio», — пишет автор поста в паблике «АСТ-54». — Столкновение вызвало затруднения в движении на этом участке дороги, оставив другим автомобилистам лишь маленький участок для проезда.
В комментариях под постом многие пользователи соцсетей отметили, что для легковой машины столкновение с подобной спецтехникой могло закончиться гораздо более опасно:
— Я думаю, оба водителя в аварии виноваты.
— Видимо, хотел проскочить.
— Лишь бы водители нервничать не начали и спокойно этот вопрос решали.
— А теперь дорога из них загорожена, — пишут люди.
ИСТОЧНИК KP.RU