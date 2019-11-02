«Когда на дворе — 91 августа»: сибиряк шортах и майке проехался в метро в ноябре
Пассажиров новосибирского метро рассмешил мужчина, одетый в майку и шорты. При том, что погода в городе сейчас стоит совсем не летняя: синоптики обещают похолодание и даже снег. Но закаленного сибиряка это, видимо, не тревожит. Фотографиия мужчины попала в социальные сети.
— А у некоторых новосибирцев на дворе 91 августа, — пишет автор поста в паблике «Мода Новосибирского метро».
В комментариях под фото многих пользователей соцсетей не оставил равнодушными столь нестандартный выбор одежды мужчины. Некоторые люди уверены, что
— Когда не переоделся с хэллоуина.
— А мне кажется, он молодец — закаляется.
— Ну, в последние дни и правда тепло было.
— А выглядит он бодро.
— У нас этим уже не удивишь, — пишут люди.
ИСТОЧНИК KP.RU