2019-11-02T08:33:24+03:00
Общество

«Когда на дворе — 91 августа»: сибиряк шортах и майке проехался в метро в ноябре

Фотография такого необычного пассажира повеселила соцсети
Алена КУЛЕШОВА
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Пассажиров метро в Новосибирске повеселил мужчина в шортах и майке. Фото: "Мода Новосибирского метро"Пассажиров метро в Новосибирске повеселил мужчина в шортах и майке. Фото: "Мода Новосибирского метро"
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Пассажиров новосибирского метро рассмешил мужчина, одетый в майку и шорты. При том, что погода в городе сейчас стоит совсем не летняя: синоптики обещают похолодание и даже снег. Но закаленного сибиряка это, видимо, не тревожит. Фотографиия мужчины попала в социальные сети.

— А у некоторых новосибирцев на дворе 91 августа, — пишет автор поста в паблике «Мода Новосибирского метро».

В комментариях под фото многих пользователей соцсетей не оставил равнодушными столь нестандартный выбор одежды мужчины. Некоторые люди уверены, что

— Когда не переоделся с хэллоуина.

— А мне кажется, он молодец — закаляется.

— Ну, в последние дни и правда тепло было.

— А выглядит он бодро.

— У нас этим уже не удивишь, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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