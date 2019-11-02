«Ловкость лап и никакого мошенничества!»: белка Соня с любопытством проверяет покупки хозяйки в поисках чего-нибудь интересного

СЕГОДНЯ 06:47 2019-11-02T06:47:20+03:00

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Домашняя белка Соня из Новосибирска — настоящая звезда соцсетей. Ее хозяйка, Елена Ермакова, регулярно выкладывает в интернет забавные видео со своим нестандартным питомцем, которые набирают множество просмотров, лайков и комментариев. Не так давно сибирячка опубликовала в Instagram ролик, в котором любопытная белочки умилительно заглядывает в разные пакеты и свертки.

— Белочки — очень любопытные и настырные. Даже если я несу в тарелке суп, то Соньке все равно просто необходимо проверить, что же это у меня там такое? Я всяко пытаюсь убедить ее, что для нее там ничего вкусного нет, но это просто бесполезно! — пишет Елена Ермакова в своем посте. — А потом Софи подносит к тарелке нос и сразу же убегает с таким выражением моськи, вроде: «фуу, там же суп».

В комментариях под постом многие пользователи соцсетей не смогли остаться равнодушными по отношению к милому зверьку:

— Ловкость лап и никакого мошенничества!

— Мне бы такую мотивацию, как у этой белочки.

— Какая милая любопытная белочка! — пишут люди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/741562" frameborder="0"></iframe> Белка Соня с любопытством проверяет покупки хозяйки в поисках чего-нибудь интересного.

ИСТОЧНИК KP.RU