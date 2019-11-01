«Хотела на желтый проскочить?»: сибирячка за рулем иномарки сбила школьника
Вечером в Новосибирске на проспекте Карла Маркса произошла авария. Там женщина за рулем иномарки сбила подростка.
— Сегодня около четырех часов вечера проспекте Карла Маркса у дома №20 40-летняя женщина на автомобиле «Toyota Corolla» белого цвета ехала от улицы Космической в сторону улицы Немировича-Данченко, — рассказал КП-Новосибирск инспектор пропаганды ГИБДД города Новосибирска Владислав Савченков. — В зоне регулируемого пешеходного перехода она сбила 12-летнего мальчика. Пострадавшего ребенка доставили в больницу с сотрясением головного мозга.
Несмотря на то, что женщина решила скрыться с места ДТП, инспекторам ГИБДД удалось задержать ее спустя 1,5 часа.
Информация о произошедшей аварии появилась также в соцсетях. В комментариях под постом о случившемся многие люди отметили, что множество ДТП происходят именно из-за нарушения правил ПДД как водителями, так и пешеходами:
— Наверное, хотела на желтый свет хотела проскочить.
— Как можно так поступать, даже не осталась после этого на месте аварии.
— Надеюсь, с мальчиком все будет в порядке, — пишут люди в паблике «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU