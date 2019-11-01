2019-11-01T15:11:02+03:00
Происшествия

«Хотела на желтый проскочить?»: сибирячка за рулем иномарки сбила школьника

Пострадавший мальчик был доставлен в больницу с сотрясением мозга
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске женщина сбила 12-летнего подростка.В Новосибирске женщина сбила 12-летнего подростка.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Вечером в Новосибирске на проспекте Карла Маркса произошла авария. Там женщина за рулем иномарки сбила подростка.

— Сегодня около четырех часов вечера проспекте Карла Маркса у дома №20 40-летняя женщина на автомобиле «Toyota Corolla» белого цвета ехала от улицы Космической в сторону улицы Немировича-Данченко, — рассказал КП-Новосибирск инспектор пропаганды ГИБДД города Новосибирска Владислав Савченков. — В зоне регулируемого пешеходного перехода она сбила 12-летнего мальчика. Пострадавшего ребенка доставили в больницу с сотрясением головного мозга.

Несмотря на то, что женщина решила скрыться с места ДТП, инспекторам ГИБДД удалось задержать ее спустя 1,5 часа.

Информация о произошедшей аварии появилась также в соцсетях. В комментариях под постом о случившемся многие люди отметили, что множество ДТП происходят именно из-за нарушения правил ПДД как водителями, так и пешеходами:

— Наверное, хотела на желтый свет хотела проскочить.

— Как можно так поступать, даже не осталась после этого на месте аварии.

— Надеюсь, с мальчиком все будет в порядке, — пишут люди в паблике «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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