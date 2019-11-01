2019-11-01T12:49:56+03:00
Общество

«Теперь не подъехать»: новосибирцев возмутили заборы на парковке возле суда

Фотографии перегороженной парковки появились в социальных сетях
Алена КУЛЕШОВА
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Сибиряков возмутили заборы, которые расположены неудобно. Фото: "АСТ-54"Сибиряков возмутили заборы, которые расположены неудобно. Фото: "АСТ-54"
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Сибиряков возмутили заборы, которые устанавливают прямо на парковке возле Центрального районного суда. Фотографии происходящего люди опубликовали в соцсетях.

— Возле здания №89 на улице Максима Горького, в котором располагается Центральный районный суд, городят забор прямо на парковке, — пишет автор поста в паблике «АСТ-54». — Интересно, а как теперь сюда автомобилисты приезжать будут? Особенно инвалиды?

В комментариях под постом многие пользователи соцсетей отметили, что это не единственное место в городе, где подобные заборы установлены очень неудобно:

— Я уже не в первый раз такое вижу, эти заборы по всему городу у нас.

— Особой защиты от него нет — он хлипкий. Только мешает.

— Надо писать жалобы и разбираться с этим, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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