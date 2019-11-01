Куда летел: в сети появилось видео жуткой аварии на улице Большевистской

СЕГОДНЯ 11:29 2019-11-01T11:39:51+03:00

Водитель «Жигулей» резко перестраивался на дороге и это закончилось аварией

Изменить размер текста: A A

Авария произошла накануне около 22:45 в Новосибирске в районе Речного вокзала. Водитель «Жигулей» устроил ДТП своим агрессивным вождением.

— В объектив регистратора попал момент столкновения ВАЗ-2107 на улице Большевистской со стоящим на обочине седаном с включенным аварийным сигналом, — поделился видео подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как водитель «Жигулей» в какой-то момент поддал газа и начался резко перестраиваться, петляя среди машин на дороге. В какой-то момент это закончилось тем, что он на скорости влетел в стоящую на «аварийках» машину, подняв пыль.

О возможных пострадавших в ДТП очевидец не сообщил.

Пользователи соцсетей теперь обсуждают незадачливого водителя, устроившего аварию. Вот что они пишут в комментариях:

— Шумахер на «Жигули» пересел.

— Не зря «аварийку» на машине включили, так сказать заранее. А вот знак поставить забыл.

— Скорее всего, летняя резина на «Жигулях». Он пытался тормозить, видно же на видео, но не успел.

В сети появилось видео жуткой аварии на улице Большевистской.

ИСТОЧНИК KP.RU