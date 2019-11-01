Куда летел: в сети появилось видео жуткой аварии на улице Большевистской
Авария произошла накануне около 22:45 в Новосибирске в районе Речного вокзала. Водитель «Жигулей» устроил ДТП своим агрессивным вождением.
— В объектив регистратора попал момент столкновения ВАЗ-2107 на улице Большевистской со стоящим на обочине седаном с включенным аварийным сигналом, — поделился видео подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
На кадрах видно, как водитель «Жигулей» в какой-то момент поддал газа и начался резко перестраиваться, петляя среди машин на дороге. В какой-то момент это закончилось тем, что он на скорости влетел в стоящую на «аварийках» машину, подняв пыль.
О возможных пострадавших в ДТП очевидец не сообщил.
Пользователи соцсетей теперь обсуждают незадачливого водителя, устроившего аварию. Вот что они пишут в комментариях:
— Шумахер на «Жигули» пересел.
— Не зря «аварийку» на машине включили, так сказать заранее. А вот знак поставить забыл.
— Скорее всего, летняя резина на «Жигулях». Он пытался тормозить, видно же на видео, но не успел.
В сети появилось видео жуткой аварии на улице Большевистской.
ИСТОЧНИК KP.RU