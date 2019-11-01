2019-11-01T11:39:51+03:00
Происшествия

Куда летел: в сети появилось видео жуткой аварии на улице Большевистской

Водитель «Жигулей» резко перестраивался на дороге и это закончилось аварией
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Водитель "Жигулей" устроил ДТП с припаркованной машиной.Водитель "Жигулей" устроил ДТП с припаркованной машиной.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

Авария произошла накануне около 22:45 в Новосибирске в районе Речного вокзала. Водитель «Жигулей» устроил ДТП своим агрессивным вождением.

— В объектив регистратора попал момент столкновения ВАЗ-2107 на улице Большевистской со стоящим на обочине седаном с включенным аварийным сигналом, — поделился видео подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как водитель «Жигулей» в какой-то момент поддал газа и начался резко перестраиваться, петляя среди машин на дороге. В какой-то момент это закончилось тем, что он на скорости влетел в стоящую на «аварийках» машину, подняв пыль.

О возможных пострадавших в ДТП очевидец не сообщил.

Пользователи соцсетей теперь обсуждают незадачливого водителя, устроившего аварию. Вот что они пишут в комментариях:

Шумахер на «Жигули» пересел.

— Не зря «аварийку» на машине включили, так сказать заранее. А вот знак поставить забыл.

— Скорее всего, летняя резина на «Жигулях». Он пытался тормозить, видно же на видео, но не успел.

В сети появилось видео жуткой аварии на улице Большевистской.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Теперь не подъехать»: новосибирцев возмутили заборы на парковке возле суда
Полицейские поймали сибиряка, устроившего стрельбу в Дзержинском районе
В Тогучине завершается строительство новой зоны отдыха с набережной
В Новосибирске появится центр для поддержки предпринимателей
Ничего святого: полиция ищет сиделку, которая украла у бабушки деньги и золото на 80 тысяч
В Кольцово в 2020 году построят новую школу
Погода в Новосибирске: что ждет сибиряков в День народного единства
Мороженое, нефть или радиотехника: трое кандидатов борются за звание «Экспортер года»
Неудачно пошутили: 30 человек эвакуировались ночью из дома из-за дымовой шашки
«Такого я еще не видел»: новосибирец не нашел начинки в мясной слойке
Следователи заинтересовались избиением четвероклассника возле школы: проводится проверка
Банк УРАЛСИБ в Новосибирске провел день открытых дверей для студентов НГУЭУ
«Смешная драка между детьми»: в новосибирской школе прокомментировали избиение четвероклассника
Лучше бы и не смотрела: сибирячка нашла живых червяков в конфетах
Собирается пробка: «Мерседес» не поделил дорогу с тягачом на площади Труда
Вместе работали: в Новосибирске мужчина выстрелил в коллегу на остановке