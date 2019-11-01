В Тогучине завершается строительство новой зоны отдыха с набережной

СЕГОДНЯ 11:12 2019-11-01T11:12:00+03:00

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Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Андрей Михайлов проинспектировал в Тогучине завершение строительства новой зоны отдыха с набережной.

— Данный проект является знаковым не только для Тогучинского района, но и для всей Новосибирской области, так как он единственный в нашем регионе был признан одним из лучших в РФ. Особенно важен проект, конечно, для самих жителей района, которые получат новое масштабное место отдыха с доступом к водоему, с обустроенной набережной. Финансирование данного проекта составляет более 144 миллионов рублей, в том числе дотация из федерального бюджета 75 миллионов рублей, средства бюджета Новосибирской области — около 70 миллионов рублей. Проект реализуется с 2018 года, завершить его планируется до конца текущего года, — подчеркнул Андрей Михайлов.

Основная часть работ выполнена. Это асфальтирование, устройство коммуникаций, в том числе очистных сооружений, систем водоснабжения и водоотведения — для соблюдения всех санитарных норм, а также освещение. Осталось уложить плитки, засыпать пляж, смонтировать некапитальные конструкции: административные павильоны, навесы в зоне пляжа. Вся работа проводится в соответствии с графиком.

Напомним, что в 2019 году в Новосибирской области под контролем Правительства региона продолжаются масштабные работы по реализации национального проекта «Жилье и городская среда», в рамках которого будет благоустроено 175 объектов: 117 дворов и 58 общественных пространств. Финансирование нацпроекта в части благоустройства в этом году составляет более миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU