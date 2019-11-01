2019-11-01T10:44:34+03:00
Происшествия

Ничего святого: полиция ищет сиделку, которая украла у бабушки деньги и золото на 80 тысяч

Возможных пострадавших от действий женщины просят обратиться в полицию
Надежда ЯРКОВА
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Женщина украла у пенсионерки деньги и золото. Фото: МВД по Новосибирской области.Женщина украла у пенсионерки деньги и золото. Фото: МВД по Новосибирской области.
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Отдел полиции № 7 «Ленинский» ищет жительницу Новосибирской области Наталью Викторовну Бачурину 1980 года рождения. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей — кража.

— Правоохранителям стало известно, что женщина работала сиделкой у местной жительницы 1942 года рождения. В марте текущего года она скрылась, а после пожилая женщина обнаружила у себя пропажу денег и золотых изделий на общую сумму 82 тысячи рублей, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Натальи Бачуриной, либо о совершенных ею преступлениях, просьба обратиться в отдел полиции №7 «Ленинский» по телефонам: 232-64-70, 232-64-80, 232-17-18.

ИСТОЧНИК KP.RU

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