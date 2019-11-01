2019-11-01T09:59:28+03:00
Общество

Погода в Новосибирске: что ждет сибиряков в День народного единства

Синоптики рассказали, какая погода в Новосибирске будет в начале ноября
Надежда ЯРКОВА
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На праздничные выходные в город придет похолодание.На праздничные выходные в город придет похолодание.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Погода в Новосибирске в первые дни ноября не порадует: ближайшие дни ожидаются морозными, на праздник — 4 ноября — в город придут дожди и мокрый снег.

— Мы сейчас находимся в теплом секторе циклона, который вышел из районов Южного Урала. Так в ближайшие сутки, в субботу, 2 ноября пройдет серия холодных фронтов этого циклона — ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя с порывистым ветром до 17-22 метров в секунду. Не исключены гололедные явления, температура будет понижаться — от минус 2 до плюс 3 градусов, по северо-западу до минус 7 градусов. В городе утром и ночью будет около 0 градусов с последующим понижением в течение дня. Снежный покров все равно будет неустойчивый, и скорее всего, все, что выпадет подтает, — рассказал КП — Новосибирск пресс- секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренат Ягудин.

В воскресенье, 3 ноября ожидается прекращение осадков, но будет холодно. Ночью будет от минус 3 до минус 8 градусов, по северо-западу до минус 14 градусов. Днем ожидается до минус 5 градусов. Такая же погода сохранится и в понедельник, 4 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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