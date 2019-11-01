Мороженое, нефть или радиотехника: трое кандидатов борются за звание «Экспортер года»

СЕГОДНЯ 08:45 2019-11-01T09:10:00+03:00

Всего в номинации участвовали 15 кандидатов, из которых выбрали тройку лидеров

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Трое номинантов поборются за звание «Экспортера года» — имя победителя станет известно на церемонии вручения премии «Человек года». Об этом сообщает издание «Деловой квартал».

— Заседание экспертного совета решило отбирать номинантов по единому критерию — объемам экспорта в течение года. Всего было представлено 15 кандидатов, но путем открытого голосования эксперты выбрали итоговую тройку. И так, знакомьтесь:

— Виталий Хан — генеральный директор АО «СКТБ «Катализатор». В 2006-2012 гг. возглавлял Совет директоров ОАО «Катализатор», с июля 2012 г. занимает должность генерального директора. В 2007 г. предприятие было выведено из процедуры банкротства и на сегодняшний день «Катализатор» — крупнейший в России разработчик передовых каталитических технологий, производитель и поставщик продуктов и услуг для процессов нефтегазохимии и нефтепереработки. Он неоднократно награждался почетными грамотами и благодарственными письмами от имени мэра Новосибирска и правительства Новосибирской области.

Генеральный директор АО «Экран-оптические системы». Фото: nsk.dk.ru.

— Андрей Гугучкин — генеральный директор АО «Экран-оптические системы». Поступил на работу 2 июля 2007 г. За это время он прошел ступени от испытателя деталей и приборов до генерального директора предприятия. Сейчас руководит всеми подразделениями предприятия. Благодаря ему поставка продукции на экспорт увеличена с 21% в 2007 году до 97% в 2019 году.

— Алексей Руденских — генеральный директор компании «Купинское мороженое». С 1996 г. работал в компании «Инмарко». Его карьера началась от рядового сотрудника производства до директора фабрики. Компанию ООО «Купинское мороженое» возглавляет с 2011 г. За этот период бренд мороженого «Купино» он получил 25 золотых медалей за высокое качество продукции.

Имя победителя за звание «Экспортер года» станет известно в конце ноября.

Генеральный директор компании «Купинское мороженое». Фото: nsk.dk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU