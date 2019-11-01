Неудачно пошутили: 30 человек эвакуировались ночью из дома из-за дымовой шашки

СЕГОДНЯ 08:11 2019-11-01T08:11:53+03:00

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В Кировском районе Новосибирска из-за хулиганства ночью жильцы дома оказались на улице, приезжали пожарные.

— Сегодня в 2:32 ночи в жилом 17-этажном доме на улице Виктора Уса,15 сработала автоматическая пожарная сигнализация. К месту были направлены пожарно-спасательные расчеты, а жильцы начали эвакуироваться самостоятельно. На момент прибытия первого подразделения признаков горения обнаружено не было, было лишь незначительное задымление в подъезде. В результате проведенной разведки в пассажирском лифте сотрудники МЧС России обнаружили дымовую шашку «Заслон». До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 30 человек, из них 4 ребенка, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области. — В происшествии никто не пострадал.

Оказалось, что причиной вызова стало хулиганство, из-за которого на место приехали 7 единиц специализированной техники и 25 человек личного состава. По сути же, вызов оказался ложным.

ИСТОЧНИК KP.RU