Банк УРАЛСИБ в Новосибирске провел день открытых дверей для студентов НГУЭУ

СЕГОДНЯ 07:02 2019-11-01T07:02:27+03:00

31 октября сотрудники Банка УРАЛСИБ в Новосибирске провели день открытых дверей для студентов Новосибирского государственного университета экономики и управления

Изменить размер текста: A A

Для гостей мероприятия были организованы и проведены ознакомительная экскурсия и деловая игра, в ходе которой студенты познакомились с работой нескольких подразделений Банка, попробовали себя в роли клиентов, выполнили различные задания.

По завершении мероприятия каждый участник получил сертификат об участии в деловой игре и сувенир от Банка УРАЛСИБ.

- Банк заинтересован в сотрудничестве с вузами, ориентирован на привлечение и обучение молодых специалистов, а студенты благодаря таким мероприятиям имеют возможность получить представление о Банке как о работодателе, узнать об условиях трудоустройства и перспективах в карьере, - отметил управляющий филиалом Банка УРАЛСИБ в г. Новосибирске Александр Сорокин.