«Не сдаете деньги — сидите на полу»: сибиряки пожаловались на поборы в школе
Сибирячка пожаловалась на поборы в школе, где учиться ее ребенок. Женщина утверждает, что деньги в учебном учреждении с нее требуют регулярно.
— Сколько можно терпеть это безобразие и куда нам жаловаться, чтобы эти поборы прекратились? То на крышу сдаем, то на вентиляцию, а сейчас уже до лавочек школьных дошло, — возмущается женщина в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
Сибирячка опубликовала в сети и скриншоты из чата, где с нее и других родителей открыто требуют денег. Можно заметить, что подобный расклад не устраивает многих.
— Сегодня лавочки, завтра парты, мы туда так и будем носить деньги до бесконечности? Пора это прекращать! — пишут возмущенные родители.
В комментариях под постом многие пользователи соцсетей не смогли удержаться от советов родителям, страдающим от школьного произвола.
— Деньги на все это должна выделять администрация, вы имеете право им ничего не давать.
— Это вымогательство, срочно в прокуратуру. Знаю лично, что школам выделяют огромные деньги, просто они не доходят до детей после директора.
— А мне кажется, в этом ничего такого. Вы же для своих детей сдаете, а не для чужих людей, — пишут подписчики паблика.
ИСТОЧНИК KP.RU