«Не сдаете деньги — сидите на полу»: сибиряки пожаловались на поборы в школе

СЕГОДНЯ 21:09 2019-10-31T21:10:10+03:00

Родители школьников утверждают, что средства у них требуют регулярно

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Сибирячка пожаловалась на поборы в школе, где учиться ее ребенок. Женщина утверждает, что деньги в учебном учреждении с нее требуют регулярно.

— Сколько можно терпеть это безобразие и куда нам жаловаться, чтобы эти поборы прекратились? То на крышу сдаем, то на вентиляцию, а сейчас уже до лавочек школьных дошло, — возмущается женщина в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Сибирячка опубликовала в сети и скриншоты из чата, где с нее и других родителей открыто требуют денег. Можно заметить, что подобный расклад не устраивает многих.

— Сегодня лавочки, завтра парты, мы туда так и будем носить деньги до бесконечности? Пора это прекращать! — пишут возмущенные родители.

В комментариях под постом многие пользователи соцсетей не смогли удержаться от советов родителям, страдающим от школьного произвола.

— Деньги на все это должна выделять администрация, вы имеете право им ничего не давать.

— Это вымогательство, срочно в прокуратуру. Знаю лично, что школам выделяют огромные деньги, просто они не доходят до детей после директора.

— А мне кажется, в этом ничего такого. Вы же для своих детей сдаете, а не для чужих людей, — пишут подписчики паблика.

ИСТОЧНИК KP.RU