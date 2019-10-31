Краеведы хотят создать музей на месте бывшего села Бугры под Новосибирском

СЕГОДНЯ 20:07 2019-10-31T20:07:02+03:00

На заседании обсудили также и то, что в Кировском районе необходимо увеличивать количество музеев. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Новосибирске эксперты предложили создать музей на месте бывшего села Бугры. Эту идею они обсудили на встрече, прошедшей 23 октября. Там поговорили и о судьбе сгоревшего дома на улице Тульской 78, который уже планировали ранее признать историческим памятником.

— Наш микрорайон Бугры — это начало Ново-Николаевска, одно из начал. Сейчас можно с уверенностью сказать, что силами нашей организации и силами всех наших жителей мы сделали так, что люди стали относиться к месту, где они живут, по-другому, — передает слова Антона Нелидова, исполняющего директора общественной организации «Бугринский комитет» издание «Ваш город».

Об уникальной судьбе сгоревшего дома высказался также краевед и сотрудник Новосибирского музея Константин Голодеяв. Он уверяет, что это здание однозначно имеет историческое значение. Ведь в 1895 году из Кривощеково вывезли несколько домов, в том числе церковь и волостное управление, школу. Этот дом, возможно, был волостным управлением.

— Есть много объектов, в том числе в Буграх. Много таких объектов на Сухарке, в старых домиках Октябрьского района, в Дзержинском районе и так далее. Поскольку те дома еще целы, по-моему, это гораздо важнее, — отмечает Константин Голодяев. — Понятно, что большинство этих зданий невозможно поставить на государственный учет, на государственную охрану, прежде всего по финансовым соображениям. Но, я считаю, что их нужно ставить на общественный учет.

На заседании обсудили также и то, что в Кировском районе необходимо увеличивать количество музеев. Ведь эта территория имеет очень богатую историю.

— Создание музея на территории микрорайона мне кажется очень хорошей идеей, — отмечает Елена Медведева, начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области. — Да, следы и отдельные артефакты заслуживают хранения, внимания, описания и исследования, и они дают возможность прикоснуться к истории.

ИСТОЧНИК KP.RU