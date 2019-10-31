«Думала, само пройдет, а оказалось — рак»: больной сибирячке постоянно нужны дорогие уколы

СЕГОДНЯ 17:27 2019-10-31T17:37:26+03:00

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В Новосибирске борется с раком 27-летняя бывшая школьная учительница Анастасия Киреева. Девушка утверждает, что первые симптомы болезни начали беспокоить ее еще в январе этого года, но тогда она не придала им особо значения.

— Были неприятные ощущения в правой ноге, в бедре. Легко устранялись массажем, ведь такое у всех иногда бывает, верно? Вот и я думала, что все пройдет само. Но, увы, я ошиблась, — пишет Анастасия на своей странице в социальной сети. — Когда нога начала жутко болеть и мне стало даже трудно ходить, пришлось обратиться в больницу.

Врачи долго не могли определиться с диагнозом, и в итоге сообщили Анастасии, что у нее артроз тазобедренного сустава. А тем временем, сибирячке уже становилось настолько больно ходить, что едва ли не при каждом шаге к глазам подступали слезы. Тогда девушка решила обратиться к платному ревматологу, который и заподозрил первым наличие у девушки онкологии.

— Я помню, что когда мне на руки выдали направление на консультацию к онкологу, я была в полном шоке. Ехала домой в пустом автобусе и думала о смерти, — вспоминает Анастасия. — К онкологу в поликлинике просто так не попадешь: когда я пришла в больницу, мне просто сказали, что мест на запись нет. Поэтому я пошла к платному врачу и ни разу об этом не пожалела.

В клинике девушке назначили множество обследований, которые могли бы определить точный диагноз.

— В итоге, врачи сказали, что у меня рак молочной железы с метастазами в кости и печень, — рассказала Анастасия Киреева. — Я уже прошла 12 курсов химотерапии, еще регулярно ставлю себе уколы, которые и восстанавливают кости. Один такой стоит 20 тысяч. К тому, все сопутствующие медицинские процедуры тоже недешевые. Впереди, возможно, еще одна «химия» и таргетная терапия.

Если вы можете и готовы помочь Анастасии, вы можете отправить средства на карту «Сбербанка» 4276 4403 5636 1276.

ИСТОЧНИК KP.RU