На ремонт новосибирских дорог в 2019 году потратили более миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 14:15 2019-10-31T14:15:43+03:00

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В Новосибирске завершается разработка документов по ремонту объектов 2020 года в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). В ближайшее время пройдут конкурсы, с помощью которых выберут подрядчика.

Сегодня, 31 октября, состоялась официальная приемка последнего объекта, отремонтированного в Новосибирске по данному проекту: в 2019 году завершился третий этап капитального ремонта Красного проспекта. В мероприятии приняли участие представители министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, мэрии города Новосибирска, подрядных организаций.

Уже три года подряд Новосибирск успешно выполняет работы по федеральному проекту. Ежегодно по результатам общественных обсуждений, проводимых департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, определяются дороги, на которых будет проводиться ремонт. Затем разрабатывается проектно-сметная документация, с помощью конкурса находится подрядчик, с которым заключается контракт.

— Мы первыми стали применять комплексный подход при ремонте дорог с установкой светофоров, устройством тротуаров, установкой ограждений. В 2017 году мы отремонтировали таким образом улицы Станционная и Немировича-Данченко. А в 2018 году на улице Первомайская совместили несколько программ, — пояснил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Роман Дронов. — В этом году так работали на улице Фабричной, Большевистской и на самом знаковом объекте — Красном проспекте. В следующем году в перечне дорог — улица Владимировская, продолжение ремонта Бердского шоссе на двух участках и улица Большевистская.

На Красном проспекте от улицы Максима Горького до улицы Колыванская провели комплексный ремонт: полностью обновлено дорожное покрытие с использованием современного материала ЩМА-20 (отремонтировано 35 тыс. квадратных метров дорожного полотна), уложено более 14 тысяч квадратных метров плитки, установлены приборы фото и видеофиксации, реконструированы существующие светофоры и обустроены новые, кнопочные, для пешеходов и еще два — для автомобилистов.

В этом году в рамках проектов «БКАД» отремонтировано 20 км городских магистралей на общую сумму 1 миллиард 15 миллионов рублей. Из федерального бюджета было выделено 480 миллионов рублей, из бюджета Новосибирской области — 320 миллионов рублей и из бюджета Новосибирска — 215, 27 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU