Автором Тотального диктанта-2020 станет сибирский писатель Андрей Геласимов

СЕГОДНЯ 11:31 2019-10-31T11:32:00+03:00

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Автором текста для нового тотального диктанта в 2020 году станет сибирский писатель Андрей Геласимов. Его роман «Степные боги» о дружбе забайкальского мальчика Петьки и пленного японца-врача Хиратаро, написанный в 2009 году был удостоен премии «Национальный бестселлер».

— В советской школе мы писали диктанты постоянно, но я радости от них не разделял: от них самолюбие мое страдало, а я хотел писать свои истории. Когда позвонили организаторы проекта, то я подумал, что настал мой час реабилитироваться за все поражения в прошлом, — передает слова писатели официальный сайт «totaldict.ru». — Если шутки в сторону, то я не сразу согласился: сильно большая ответственность грозилась лечь на мои плечи. Но поскольку я преподаю в Литинституте и до сих пор иногда борюсь с «грамотностью» студентов, то свое участие посчитал возможностью повлиять на эту ситуацию.

По словам Андрея Геласимова, его текст будет посвящен основателю русской теоретической космонавтики Константину Циолковскому и малоизвестным подробностям его жизни.

— Каждый год мы — Штаб Тотального диктанта и Экспертный совет, — решая, кто станет автором текста, думаем о том, что мы хотим познакомить нашу очень широкую аудиторию с хорошей современной литературой, — утверждает руководитель проекта Ольга Ребковец. — Причин предложить авторство этому писателю было несколько. Во-первых, он, как и наш проект, из Сибири; во-вторых, он переведен на разные языки и востребован не только в России, но и за рубежом. У нашего автора режиссерское образование, и очень много его произведений экранизировано.

Прочитает свой текст автор в столице Тотального диктанта — 2020, которая будет определена чуть позже по итогам конкурса. Пройдет тотальный диктант в 2020 году 4 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU