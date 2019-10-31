«Слабонервным не смотреть!»: новосибирский кондитер сделала торт-мозг к Хэллоуину

СЕГОДНЯ 11:05 2019-10-31T11:06:43+03:00

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Новосибирский кондитер Татьяна Изгарская сделала к сегодняшнему Хэллоуину тематические кондитерские изделия, которые может быть и выглядят отталкивающе, но зато очень вкусные.

— Я обычно каждый год к празднику стараюсь что-нибудь тематическое сделать, в тему праздника. Например, торт в виде мозга — муссовый и полит вишневым сиропом. Для этого пришлось специально заказать форму в виде мозга. Торт сделан был специально к празднику, но есть и еще один такой — на заказ. Также есть имбирные печенья в виде летучих мышей и такие же пряничные зомби-человечки, — рассказала КП — Новосибирск кондитер Татьяна Изгарская.

Печенье в виде летучих мышей и зомби-человечков очень вкусные. Фото: instagram.com/keksi_plushki.

Сибирячка добавила, что также к Хэллоуину сделала шоколадные капкейки с оранжевым кремом в форме тыковок с мордочками, нарисованными глазурью.

По ее словам, новосибирцы в этот день с удовольствием покупают тематическую еду и съедобные страшилки пользуются большим спросом.

Капкейки с тыквами смотрятся устрошающе. Фото: instagram.com/keksi_plushki.

ИСТОЧНИК KP.RU