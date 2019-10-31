2019-10-31T11:06:43+03:00
Общество

«Слабонервным не смотреть!»: новосибирский кондитер сделала торт-мозг к Хэллоуину

Сибирячка решила сделать съедобные «страшилки» специально к празднику
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Торт в виде мозга получился очень реалистичным. Фото: instagram.com/keksi_plushki.Торт в виде мозга получился очень реалистичным. Фото: instagram.com/keksi_plushki.
Изменить размер текста:

Новосибирский кондитер Татьяна Изгарская сделала к сегодняшнему Хэллоуину тематические кондитерские изделия, которые может быть и выглядят отталкивающе, но зато очень вкусные.

— Я обычно каждый год к празднику стараюсь что-нибудь тематическое сделать, в тему праздника. Например, торт в виде мозга — муссовый и полит вишневым сиропом. Для этого пришлось специально заказать форму в виде мозга. Торт сделан был специально к празднику, но есть и еще один такой — на заказ. Также есть имбирные печенья в виде летучих мышей и такие же пряничные зомби-человечки, — рассказала КПНовосибирск кондитер Татьяна Изгарская.

Печенье в виде летучих мышей и зомби-человечков очень вкусные. Фото: instagram.com/keksi_plushki.

Печенье в виде летучих мышей и зомби-человечков очень вкусные. Фото: instagram.com/keksi_plushki.

Сибирячка добавила, что также к Хэллоуину сделала шоколадные капкейки с оранжевым кремом в форме тыковок с мордочками, нарисованными глазурью.

По ее словам, новосибирцы в этот день с удовольствием покупают тематическую еду и съедобные страшилки пользуются большим спросом.

Капкейки с тыквами смотрятся устрошающе. Фото: instagram.com/keksi_plushki.

Капкейки с тыквами смотрятся устрошающе. Фото: instagram.com/keksi_plushki.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24