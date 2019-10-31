2019-10-31T09:57:37+03:00
Происшествия

Хотел уехать в Читу: участника перестрелки на Малыгинском рынке поймали в Иркутске

Полиция задержала еще одного подозреваемого в вымогательствах денег у торговцев на Хилокском рынке
Надежда ЯРКОВА
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Стоп-кадр с видео: МВД по Новосибирской области.Стоп-кадр с видео: МВД по Новосибирской области.
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Третьего участника банды «Тамерлана», подозреваемого в стрельбе у Хилокского рынка в Новосибирске, удалось задержать в Иркутске.

— Стычка между рыночными торговцами и группировкой, вымогающей у них деньги, закончилась перестрелкой с пострадавшими и произошла 7 октября в Новосибирске на улице Малыгина. На место происшествия выезжали правоохранители и сотрудники Росгвардии. При проведении оперативно-розыскных мероприятий был задержан предполагаемый организатор группы — 31-летний ранее неоднократно судимый житель Новосибирска, а также его 29-летний сообщник, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

При проведении дальнейших мероприятий по установлению лиц, причастных к совершению преступлений, была получена оперативная информация о том, что один из них, ранее не судимый 36-летний уроженец Средней Азии, скрывается от полиции на территории Иркутской области. Следственно-оперативная группа по Новосибирской области незамедлительно выехала в Иркутск, где 26 октября при содействии сотрудников Иркутской полиции, подозреваемый в хулиганстве и вымогательстве, был задержан на железнодорожном вокзале.

— Как оказалось, мужчина, пытаясь избежать уголовного преследования, собирался покинуть Иркутск и уехать в Читу. Задержанному предъявлено обвинение по статьям: хулиганство и вымогательство. 29 октября Свердловским районным судом Иркутска, по ходатайству следователя, мужчина взят под стражу, — добавили в ведомстве.

Сейчас полицейские продолжают сбор доказательственной базы, а также устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности фигурантов и иных лиц, причастных к этому.

Участника перестрелки на Малыгинском рынке поймали в Иркутске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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