2019-10-31T09:00:20+03:00
Общество

«Пусть ответит за свои слова»: однорукий новосибирский боец бросил вызов Конору Макгрегору

Во время своего визита в Россию Конор позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Хабиба Нурмагомедова и дагестанцев, чем разозлил новосибирского бойца
Надежда ЯРКОВА
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Александр Карапетян - боец ММА из Новосибирска вызвал на бой Конора Макгрегора. Стоп-кадр с видео: instagram.com/alexandrkarapetyan.Александр Карапетян - боец ММА из Новосибирска вызвал на бой Конора Макгрегора. Стоп-кадр с видео: instagram.com/alexandrkarapetyan.
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Александр Карапетян — боец ММА из Новосибирска по прозвищу «Однорукий бандит», вызвал на поединок одного из самых известных в мире бойцов ММА Конора Макгрегора. О причинах, побудивших его бросить вызов скандальному ирландцу, он рассказал корреспонденту КП — Новосибирск.

— Причина в том, что он много болтал перед боем с Хабибом и позорным образом проиграл. Проигрыш ничего не значит, но в его случае это значило многое, например, отвечать за свои слова. А теперь он снова взялся за старое, но уже в более наглом формате. Начал оскорблять дагестанцев и при этом еще хватило наглости приехать в Россию. Это тоже самое, как если бы он сибиряков назвал трусами. Чтобы не говорили бойцы друг другу, это не должно касаться семьи и тем более всего народа, — поделился своим видением ситуации Александр Карапетян.

Он также отметил, что Конор хотел провести показательное выступление с японским кикбоксером Теншин Нацукавой, но не провел.

— Я бы с удовольствием с ним провел такой поединок по любым правилам, — добавил боец.

Однорукий новосибирский боец бросил вызов Конору Макгрегору.

ИСТОЧНИК KP.RU

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