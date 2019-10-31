2019-10-31T09:07:47+03:00
Происшествия

Ограбил ювелирный салон за 10 секунд: новосибирский преступник попал на видео

Налетчик в спортивной куртке разбил витрину и схватил 18 печаток. Неизвестный объявлен в розыск
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Новосибирцев просят о помощи в розыске преступника.Новосибирцев просят о помощи в розыске преступника.
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Неизвестный налетчик ограбил ювелирный салон в Новосибирске. Преступление попало на видео.

Гангстер скрылся с драгоценностями еще 24 октября, но сейчас, не найдя виновника, сотрудники магазина решили обратиться за помощью к интернет-пользователям: может, кто-нибудь узнает грабителя.

- 24 октября в 16:40 неустановленный преступник вошел в магазин ООО «Хризолит» на проспекте Карла Маркса, 25, где, разбив стекло витрины камнем, похитил 18 печаток с бриллиантами, на сумму около 300 000 рублей, - рассказал КП-Новосибирск собеседник, обратившийся за помощью в розыске.

Камера отчетливо сняла, как действовал налетчик. Он достал из сумки нечто, завернутое в пакет (судя по всему, это был камень), примерился и, резко разбив витрину, схватил драгоценности. От момента удара по стеклу до побега из салона прошло всего десять секунд.

По словам сотрудниц, перед тем, как пробить витрину, преступник предупредил: «я сейчас ее, наверное, разобью». Отреагировать на эти слова продавцы даже не успели.

Группа быстрого реагирования приехала через пять минут после нажатия тревожной кнопки, но злоумышленник был уже далеко.

Сотрудники салона говорят, что рост налетчика – около 175 сантиметров, выглядит на 35-40 лет.

Тех, кто узнает грабителя, просят звонить по номеру: 8-923-775-80-02.

В Новосибирске ограбили ювелирный магазин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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