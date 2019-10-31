2019-10-31T07:44:37+03:00
Общество

Мошенники обманывают новосибирцев, обещая компенсации за БАДы-фальшивки

Новосибирцам предлагают получить возмещение морального вреда, но это обман
Надежда ЯРКОВА
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Мошенники обещают компенсацию морального вреда и просят перевести им деньги.Мошенники обещают компенсацию морального вреда и просят перевести им деньги.Фото: "КП" Архив
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Следственный комитет предупреждает жителей Новосибирска о возможных случаях телефонного мошенничества в городе. Это связано с выросшим числом обращений от пострадавших горожан. Ежедневно жители разных городов получают звонки от лиц, которые представляются сотрудниками следственных органов СК России и других госструктур и обещают деньги.

— Неизвестные сообщают жертвам, что они признаны потерпевшими по уголовным делам, якобы возбужденным по факту оборота фальсифицированных биологически активных добавок и лекарственных средств. Для большей убедительности они даже предоставляют некие «правовые документы», после чего предлагают перечислить различные крупные суммы по платежным реквизитам для получения возмещения причиненного морального вреда, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

В ведомстве отмечают, что те, кто предлагают направить деньги на счета, не являются сотрудниками СК России либо других органов власти, а их действия не могут быть связаны с исполнением следователями своих должностных обязанностей, тем более для возмещения причиненного вреда. Поскольку по закону, каких-либо взносов и переводов от потерпевших не требуется.

— Подобные звонки являются мошенничеством, о котором следует как можно скорее сообщать в полицию. Все обращения проверяются для установления лиц, причастных к мошеннической схеме, и их привлечения к уголовной ответственности, — добавили в СК.

Новосибирцев просят быть бдительными, особенно пожилых людей, которые наиболее часто подвержены телефонному мошенничеству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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