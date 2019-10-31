2019-10-31T07:45:10+03:00
Общество

В Академгородке на перекрестке, где бабушка на джипе сбила школьника, установят светофор

Анна ПАШАГИНА
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Во время совещания обсудили все животрепещущие вопросы. Фото: Татьяна ОсиповаВо время совещания обсудили все животрепещущие вопросы. Фото: Татьяна Осипова
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Возле остановки «Институт гидродинамики» скоро появится новый светофор. Об этом заявили власти на совещании по безопасности на дорогах в Советском районе, передает издание «Навигатор».

— Летом на этом пешеходном переходе сбили школьника. Жители обратились в мэрию с заявлением о том, что в этом оживленном месте нужен светофорный объект. Его установка сделает переход более безопасным, — пишет «Навигатор».

Так же на совещании рассматривали вопросы уборки снега в зимний период, о нарушениях ПДД водителями, самых аварийных участках в Советском районе.

— Как сообщает инспектор отдела профилактике ГИБДД Юлия Ракунова, итоги 9 месяцев не утешительны. Если сравнивать с прошлым годом, то количество происшествий снизилось, но выросла тяжесть последствий, — рассказал «Навигатор».

Еще один важный вопрос, с которым обращались жители — установка дополнительного освещения на нерегулируемом переходе через улицу Пирогова. После оценки места специалистами обстановки обсудят возможные способы решения проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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