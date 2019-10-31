2019-10-31T06:56:52+03:00
Общество

Жадность сгубила: сотрудник РЖД попался на взятке в полмиллиона рублей

Теперь начальнику одного из подразделений РЖД грозит до 12 лет тюрьмы и крупный штраф
Надежда ЯРКОВА
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Сотрудник РЖД арестован за взятку в полмиллиона рублей.Сотрудник РЖД арестован за взятку в полмиллиона рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сотрудники транспортной полиции в Новосибирске задержали подозреваемого в получении взяток на сумму почти полмиллиона рублей.

— Сотрудникам отделения экономической безопасности и противодействия коррупции линейного отдела МВД России на станции Новосибирск стало известно, что руководитель одного из транспортных предприятий не брезгует брать взятки, пользуясь своим служебным положением. По его указанию некоторым коммерческим организациям оказывались поблажки во время погрузочно-разгрузочных работ на терминальном комплексе. За покровительство им мужчина каждый раз получал до 200 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

При этом не желавшим платить за его услуги он угрожал возможными препятствиями нормальной работе организаций. По четырем выявленным фактам общая сумма взяток составила почти полмиллиона рублей.

— По результатам проведенных следственным управлением на транспорте СК России проверок было возбуждено три уголовных дела по статье — получение взятки. Подозреваемый арестован, — отметили в ведомстве, добавив, что за получение должностным лицом взятки с вымогательством в крупном размере мужчине грозит до двенадцати лет тюрьмы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.

Сейчас сотрудниками транспортной полиции проводятся мероприятия по установлению других эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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