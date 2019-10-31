Чувственно, до мурашек: звезда тверка показала откровенный танец на каблуках

СЕГОДНЯ 06:26 2019-10-31T06:36:57+03:00

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Звезда тверка из Новосибирска Елена Яткина не устает баловать своих подписчиков новыми видео со своими зачастую довольно нескромными танцами. Вот и в этот раз, в компании двух танцовщиц она исполнила очень откровенный танец на высоких каблуках и в коротких шортиках под чувственную песню «Stretch it out», который и выложила на своей странице в «Инстаграме».

Пользователи соцсетей, а особенно поклонники сибирячки, не остались в стороне после увиденного и тут же стали засыпать девушку комплиментами, оценив женственную хореографию в исполнении трио по достоинству. Вот что они пишут в комментариях:

— Безумно красиво!

— Это просто бесподобно!

— Это идеально, шикарно и очень чувственно.

— Нереально круто!!! По-моему Fraules — это уже стиль, — пишут некоторые.

Звезда тверка показала откровенный танец на каблуках.

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ИСТОЧНИК KP.RU