2019-10-31T05:48:33+03:00
Общество

«Поехала в город Обь»: в Новосибирске ищут женщину, пропавшую по дороге на работу

О местонахождении женщины ничего не известно уже больше полутора недель
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Женщина пропала 18 октября. Фото: "ДоброСпас - Новосибирск".Женщина пропала 18 октября. Фото: "ДоброСпас - Новосибирск".
Изменить размер текста:

Содружество волонтеров «ДоброСпас — Новосибирск» ищут Алимбаеву Сохибу Бакирову, 1986 года рождения. 18 октября она ушла из дома по адресу: Новосибирск, Заельцовский район, улица Микрорайон Стрижи, 1, и до настоящего момента местонахождение неизвестно.

— Приметы: рост пропавшей около 175-180 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-русые. В день пропажи была одета в серое пальто, серое трико и темные кроссовки, — говорится в ориентировке.

По словам волонтеров, 18 октября, предположительно, она должна была поехать на работу в город Обь, после чего перестала выходить на связь. С тех пор о ней ничего не известно.

Если вам известно что-нибудь о местонахождении женщины, просьба сообщить об этом волонтерам «ДоброСпас — Новосибирск» по номеру: 8-953-887-17-77 или 8-951-387-07-58, а также по номеру экстренной службы спасения 112.

Она должна была поехать на работу в город Обь. Фото: "ДоброСпас - Новосибирск".

Она должна была поехать на работу в город Обь. Фото: "ДоброСпас - Новосибирск".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Пожарным теперь не проехать»: новосибирцы возмутились забору, за которым оказался детский сад
Два «Яндекс.Такси» устроили жесткое ДТП в Новосибирске: водителю оторвало ухо
Под Новосибирском пропал мужчина с родинкой на щеке и татуировкой на руке
Двое малышей играли: из-за детской шалости под Новосибирском сгорели 4 квартиры
Испугалась спуститься: спасатели сняли с крыши теплицы 10-летнюю девочку
Он только вышел из трамвая: сибирячка на иномарке сбила школьника
Полиция: новосибирца, устроившего потасовку в Дзержинском районе, еще не поймали
Выстрелил в прохожего и сбежал: в соцсетях появилась информация о стрельбе в Дзержинском районе
Фестиваль кофе и соревнования барменов: чем удивит Новосибирский торговый форум
Стоял один на остановке: стало известно, что случилось с пропавшим на прогулке мальчиком
Новосибирских бизнесменов приглашают на VI Всероссийский форум легкой промышленности
А если детей испугает? Новосибирцы увидели эксгибициониста рядом со школой
Та еще ведьмочка: сибирячка устроила нескромную фотосессию накануне Хэллоуина
Горбится и плохо говорит: новосибирец ушел в церковь и пропал
«Лежал в луже грязи и не шевелился»: сибиряки спасают сбитого машиной кота
Сибирячка требует заплатить 100 тысяч за использование ее фото в рекламе стоматологии
«Вызвали на место саперов»: новосибирцы нашли гранату рядом с площадью Маркса
Новосибирец избил игровой автомат, из которого у него не получилось вытащить мягкую игрушку
Ветер разбушевался: металлический забор упал на проходившую по улице женщину
В Новосибирской области потребности пожилых людей изучат в каждом районе