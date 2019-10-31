«Поехала в город Обь»: в Новосибирске ищут женщину, пропавшую по дороге на работу

СЕГОДНЯ 05:48 2019-10-31T05:48:33+03:00

О местонахождении женщины ничего не известно уже больше полутора недель

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Содружество волонтеров «ДоброСпас — Новосибирск» ищут Алимбаеву Сохибу Бакирову, 1986 года рождения. 18 октября она ушла из дома по адресу: Новосибирск, Заельцовский район, улица Микрорайон Стрижи, 1, и до настоящего момента местонахождение неизвестно.

— Приметы: рост пропавшей около 175-180 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-русые. В день пропажи была одета в серое пальто, серое трико и темные кроссовки, — говорится в ориентировке.

По словам волонтеров, 18 октября, предположительно, она должна была поехать на работу в город Обь, после чего перестала выходить на связь. С тех пор о ней ничего не известно.

Если вам известно что-нибудь о местонахождении женщины, просьба сообщить об этом волонтерам «ДоброСпас — Новосибирск» по номеру: 8-953-887-17-77 или 8-951-387-07-58, а также по номеру экстренной службы спасения 112.

Она должна была поехать на работу в город Обь. Фото: "ДоброСпас - Новосибирск".

ИСТОЧНИК KP.RU