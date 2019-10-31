«Пожарным теперь не проехать»: новосибирцы возмутились забору, за которым оказался детский сад

СЕГОДНЯ 05:00 2019-10-31T05:00:29+03:00

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Неравнодушные родители детей, посещающих детский сад №429 в Железнодорожном районе Новосибирска недовольны забором, которым отгородили дом, на территории которого и находится учреждение.

— Детсад на улице Челюскинцев,15/2. В сентябре этого года сложилась такая ситуация, что жильцы дома №40 на улице Красноярская, решением своего ТСЖ присоединили и объявили частной собственностью проезд по улице Красноярской с улицы 1905 года вглубь этого жилого массива, где находится наш детский сад. Был установлен металлический забор, который перекрывает единственный доступный проезд для пожарных машин, — рассказала в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте» подписчица.

По ее словам, проезд через двор дома №15 на улице Челюскинцев также ограничен тремя шлагбаумами. Проезд через дворы с улицы 1905 года для пожарных машин невозможен, так как по этому пути нужно проехать через три узких арки между домами. Въезд с улицы Челюскинцев, мимо микрорынка, также осложняется узким поворотом на 90 градусов.

— Таким образом, большой трехэтажный детский сад, который посещают 400 детей остался без пожарного подъезда. Мы пытаемся разрешить данную ситуацию. 20 сентября от администрации Центрального округа был получен ответ, что было принято решение об установлении публичного сервитута на часть земельного участка, где расположен этот проезд. Но прошло больше месяца, забор по-прежнему стоит, время идет, наши дети посещают детский сад 5 дней в неделю, за это время столько пожаров в городе произошло, страшно подумать, — переживает женщина.

Однако, пользователи соцсетей считают, что забор мешает не пожарным машинам, а родителям. Вот что они пишут в комментариях:

— Так и надо говорить, что мешает не проезду пожарных машин, а мешает завести на авто ребенка.

Родители переживают, что забор может помешать проезду пожарным машинам.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU