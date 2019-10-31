2019-10-31T04:23:29+03:00
Происшествия

Два «Яндекс.Такси» устроили жесткое ДТП в Новосибирске: водителю оторвало ухо

В аварии пострадали несколько человек, а один из водителей лишился уха
Надежда ЯРКОВА
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Авария с участием машин "Яндекс.Такси" произошла ночью в Октябрьском районе.Авария с участием машин "Яндекс.Такси" произошла ночью в Октябрьском районе.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Сегодня ночью в Октябрьском районе Новосибирска произошло серьезное ДТП. Не обошлось и без пострадавших.

— Авария случилась около 4 часов ночи на перекрестке улиц Бориса Богаткова и Пролетарской. Там столкнулись седан Lifan и Nissan Almera, оба с наклейками «Яндекс.Такси» на бортах, — сообщает подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Машины также получили значительные повреждения. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Машины также получили значительные повреждения.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Автомобиль «Лифан» выезжал с Пролетарской под знак «уступи дорогу» и не предоставил преимущество «Ниссану», который ехал по Бориса Богаткова со слов очевидцев, с явным превышением скорости. В результате ДТП, водителю «Лифана» оторвало ухо.

Одна из машин после столкновения протаранила ограждение, а вторую отбросило с дороги в цветочный павильон.

На месте работали «Скорая» и сотрудники полиции. По предварительной информации, в аварии пострадали еще несколько человек. Подробности ДТП уточняются.

В ДТП пострадали несколько человек. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В ДТП пострадали несколько человек.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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