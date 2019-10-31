2019-10-31T03:28:35+03:00
Общество

Под Новосибирском пропал мужчина с родинкой на щеке и татуировкой на руке

О том, где может находиться мужчина ничего не известно уже больше полутора месяцев
Надежда ЯРКОВА
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Мужчина пропал 15 сентября текущего года. Фото: vk.com/lizaalert_novosib.Мужчина пропал 15 сентября текущего года. Фото: vk.com/lizaalert_novosib.
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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поиске 30-летнего Александра Андреевича Розенталя, который пропал по дороге село Криводановка — Новосибирск — село Белово, что в Искитимском районе Новосибирской области. О его местонахождении ничего не известно с 15 сентября.

— Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, глаза карие, волосы черные, стрижка короткая. Из особых примет отмечают, что у него имеется родинка на правой щеке и татуировка на руке, — говорится в ориентировке.

Если вы располагаете какой-либо информацией о том, где сейчас может находиться Александр Розенталь, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

У пропавшего мужчины есть татуировка на руке. Фото: vk.com/lizaalert_novosib.

У пропавшего мужчины есть татуировка на руке. Фото: vk.com/lizaalert_novosib.

ИСТОЧНИК KP.RU

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