2019-10-30T18:11:16+03:00
Общество

Испугалась спуститься: спасатели сняли с крыши теплицы 10-летнюю девочку

Сотрудников спецслужб девочка вызвала сама
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске спасатели сняли с крыши постройки 10-летнюю девочку. Фото: Спасатели МАССВ Новосибирске спасатели сняли с крыши постройки 10-летнюю девочку. Фото: Спасатели МАСС
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Вечером 29 октября группа детей гуляла на улице в Советском районе. Ребята вместе играли и в один момент решили попробовать забраться на крышу кирпичной пристройки к теплице рядом с одним из окрестных домов. Покорить эту «вершину» удалось всем юным скалолазам. А вот когда пришло время спускаться назад, одна 10-летняя девочка испугалась. На улице тогда уже стемнело и высота, с которой надо было спуститься (около 4-5 метров) показалась ей еще больше.

Но девочка не растерялась и решила вызвать спасателей по телефону. Она набрала номер спецслужбы и спокойно сообщила, что с ней случилось, где она находится, и пообещала не предпринимать никаких попыток спуска до приезда спасателей.

— Информация поступила на телефон оперативного дежурного МАСС в 18:15. По указанному адресу в Советский район города выехал оперативный экипаж спасателей, — сообщается в официальной группе Вконтакте Спасатели МАСС. — Сотрудники спецслужб без труда нашли кирпичную пристройку и помогли спуститься девочке на землю, после чего она была передана родителям.

Спасатели отмечают, что девочка поступила очень правильно, вызвав специалистов. Ведь оказавшись в такой ситуации, никогда не стоит рисковать своим здоровьем. Сотрудники спецслужбы напоминают: если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49.

ИСТОЧНИК KP.RU

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