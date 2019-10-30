Испугалась спуститься: спасатели сняли с крыши теплицы 10-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 18:11 2019-10-30T18:11:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 29 октября группа детей гуляла на улице в Советском районе. Ребята вместе играли и в один момент решили попробовать забраться на крышу кирпичной пристройки к теплице рядом с одним из окрестных домов. Покорить эту «вершину» удалось всем юным скалолазам. А вот когда пришло время спускаться назад, одна 10-летняя девочка испугалась. На улице тогда уже стемнело и высота, с которой надо было спуститься (около 4-5 метров) показалась ей еще больше.

Но девочка не растерялась и решила вызвать спасателей по телефону. Она набрала номер спецслужбы и спокойно сообщила, что с ней случилось, где она находится, и пообещала не предпринимать никаких попыток спуска до приезда спасателей.

— Информация поступила на телефон оперативного дежурного МАСС в 18:15. По указанному адресу в Советский район города выехал оперативный экипаж спасателей, — сообщается в официальной группе Вконтакте Спасатели МАСС. — Сотрудники спецслужб без труда нашли кирпичную пристройку и помогли спуститься девочке на землю, после чего она была передана родителям.

Спасатели отмечают, что девочка поступила очень правильно, вызвав специалистов. Ведь оказавшись в такой ситуации, никогда не стоит рисковать своим здоровьем. Сотрудники спецслужбы напоминают: если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49.

ИСТОЧНИК KP.RU