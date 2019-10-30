Он только вышел из трамвая: сибирячка на иномарке сбила школьника

СЕГОДНЯ 17:46 2019-10-30T17:46:28+03:00

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Вечером 30 октября в Калининском районе Новосибирска произошла авария. Там молодая девушка за рулем иномарки сбила подростка.

— Сегодня, в пять часов вечера 20-летняя девушка за рулем автомобиля «Daewoo Matiz» ехала по улице Богдана Хмельницкого со стороны улицы Учительской в сторону улицы Танковой. Около дома № 18 она совершила наезд на 15-летнего парня, который выходил из трамвая, для того чтобы перейти проезжую часть, — сообщил КП-Новосибирск инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков. — В результате ДТП подросток получил различные травмы. Точная информация о его состоянии пока не известна.

Пострадавшего парня с места аварии увезли в больницу на скорой помощи. На месте произошедшего ДТП работал экипаж ГИБДД. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU