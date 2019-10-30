Он только вышел из трамвая: сибирячка на иномарке сбила школьника
Вечером 30 октября в Калининском районе Новосибирска произошла авария. Там молодая девушка за рулем иномарки сбила подростка.
— Сегодня, в пять часов вечера 20-летняя девушка за рулем автомобиля «Daewoo Matiz» ехала по улице Богдана Хмельницкого со стороны улицы Учительской в сторону улицы Танковой. Около дома № 18 она совершила наезд на 15-летнего парня, который выходил из трамвая, для того чтобы перейти проезжую часть, — сообщил КП-Новосибирск инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков. — В результате ДТП подросток получил различные травмы. Точная информация о его состоянии пока не известна.
Пострадавшего парня с места аварии увезли в больницу на скорой помощи. На месте произошедшего ДТП работал экипаж ГИБДД. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU