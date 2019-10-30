Стоял один на остановке: стало известно, что случилось с пропавшим на прогулке мальчиком
В Новосибирске ребенок сбежал от своей старшей сестры во время прогулки: найти его удалось сотрудникам Росгвардии. Инцидент случился вечером в понедельник 28 октября, в Кировском районе.
— Патрулируя территорию района экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии заметили ребенка, одиноко стоящего на остановке общественного транспорта «Полевая». Росгвардейцы решили выяснить у мальчика, что произошло и что он делает здесь вечером без сопровождения взрослых, — рассказала КП-Новосибирск Ольга Табатчикова, начальник пресс-службы областного управления Росгвардии. — Мальчик назвал свое имя и признался, что сбежал из дома.
Тогда сотрудники вневедомственной охраны узнали у ребенка адрес, по которому он проживает, и решили вмести с ним поехать к нему домой, чтобы разобраться в случившемся.
Однако дома никого не оказалось и сотрудники Росгвардии отвезли мальчика в отдел полиции № 8 «Кировский». Вскоре туда прибыли и родители ребенка. Оказалось, что сбежал мальчик от старшей сестры, когда они вместе гуляли. Сотрудники группы задержания передали ребенка родителям и продолжили нести службу.
ИСТОЧНИК KP.RU