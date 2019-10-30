2019-10-30T13:47:16+03:00
Общество

Стоял один на остановке: стало известно, что случилось с пропавшим на прогулке мальчиком

Оказалось, что ребенок сбежал от сестры во время прогулки
Алена КУЛЕШОВА
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Сотрудники Росгвардии вернули родителям сбежавшего ребенка. Фото: "Росгвардия по Новосибирской области"Сотрудники Росгвардии вернули родителям сбежавшего ребенка. Фото: "Росгвардия по Новосибирской области"
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В Новосибирске ребенок сбежал от своей старшей сестры во время прогулки: найти его удалось сотрудникам Росгвардии. Инцидент случился вечером в понедельник 28 октября, в Кировском районе.

— Патрулируя территорию района экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии заметили ребенка, одиноко стоящего на остановке общественного транспорта «Полевая». Росгвардейцы решили выяснить у мальчика, что произошло и что он делает здесь вечером без сопровождения взрослых, — рассказала КП-Новосибирск Ольга Табатчикова, начальник пресс-службы областного управления Росгвардии. — Мальчик назвал свое имя и признался, что сбежал из дома.

Тогда сотрудники вневедомственной охраны узнали у ребенка адрес, по которому он проживает, и решили вмести с ним поехать к нему домой, чтобы разобраться в случившемся.

Однако дома никого не оказалось и сотрудники Росгвардии отвезли мальчика в отдел полиции № 8 «Кировский». Вскоре туда прибыли и родители ребенка. Оказалось, что сбежал мальчик от старшей сестры, когда они вместе гуляли. Сотрудники группы задержания передали ребенка родителям и продолжили нести службу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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