2019-10-30T13:03:29+03:00
Общество

А если детей испугает? Новосибирцы увидели эксгибициониста рядом со школой

Произошедшее активно обсуждается в соцсетях
Алена КУЛЕШОВАЕкатерина КОВАЛЬЧУК
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В Новосибирске прохожие заметили эксгибициониста.В Новосибирске прохожие заметили эксгибициониста.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Возмущенная сибирячка рассказала в соцсетях о том, что возле школы в Новосибирске разгуливает эксгибиционист. По ее словам мужчина демонстрировал свое тело прохожим и говорил пошлые слова.

— Хочу предупредить детей и их Возле дома стоял мужчина, показывал свою «нижнюю часть тела» и говорил пошлые слова. А ведь там рядом коррекционная спецшкола № 53, — пишет в паблике «Типичный Новосибирск» жительница Дзержинского района. — Мужчина был одет во все темное: шапка, верх спортивный, низ классический. Будьте бдительны и провожайте своих детей до школы.

В комментариях под постом многие пользователи соцсетей отметили, что женщине стоило бы позвонить в полицию, чтобы они разобрались с происходящим:

— Зря она в полицию сразу не позвонила.

— Надо было просто рявкнуть на него: эксгибиционисты — все трусы.

— Такие случаи во все времена у нас были!

— Это все осеннее обострение, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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