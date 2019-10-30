«Лежал в луже грязи и не шевелился»: сибиряки спасают сбитого машиной кота

СЕГОДНЯ 11:25 2019-10-30T11:26:08+03:00

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В Новосибирске неравнодушные прохожие не смогли пройти мимо и подобрали сбитого на улице машиной кота. Сейчас он находится в клинике, и требуются деньги на его лечение.

— Нужна срочная помощь на спасение жизни! Новосибирцы нашли на дороге сбитого кота, думали мертвый. Кот лежал в луже грязи и уже не шевелился. Люди не смогли пройти мимо, остановились и проверили. Животное было живым, но серьезно пострадал. Благодаря этим людям кот, которого назвали Твистер, сейчас находится в клинике и мы с вами должны дать ему шанс и спасти жизнь! — рассказали о непростой судьбе животного в Центре помощи бездомным животным Новосибирска «Дари Добро».

Котику требуются деньги на лечение. Фото: Оксана Кошкина.

Волонтеры отмечают, что состояние кота крайне тяжелое, а на его лечение требуется деньги.

— В клинику «Бэст», где сейчас и находится Твистер, можно принести помощь лично, — добавили в Центре помощи бездомным животным.

Состояние животного крайне тяжелое. Фото: Оксана Кошкина.

ИСТОЧНИК KP.RU