2019-10-30T11:26:08+03:00
Общество

«Лежал в луже грязи и не шевелился»: сибиряки спасают сбитого машиной кота

Состояние животного сейчас оценивается, как крайне тяжелое
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Кота, которого спасли новосибирцы, назвали Твистер. Фото: Оксана Кошкина.Кота, которого спасли новосибирцы, назвали Твистер. Фото: Оксана Кошкина.
Изменить размер текста:

В Новосибирске неравнодушные прохожие не смогли пройти мимо и подобрали сбитого на улице машиной кота. Сейчас он находится в клинике, и требуются деньги на его лечение.

— Нужна срочная помощь на спасение жизни! Новосибирцы нашли на дороге сбитого кота, думали мертвый. Кот лежал в луже грязи и уже не шевелился. Люди не смогли пройти мимо, остановились и проверили. Животное было живым, но серьезно пострадал. Благодаря этим людям кот, которого назвали Твистер, сейчас находится в клинике и мы с вами должны дать ему шанс и спасти жизнь! — рассказали о непростой судьбе животного в Центре помощи бездомным животным Новосибирска «Дари Добро».

Котику требуются деньги на лечение. Фото: Оксана Кошкина.

Котику требуются деньги на лечение. Фото: Оксана Кошкина.

Волонтеры отмечают, что состояние кота крайне тяжелое, а на его лечение требуется деньги.

— В клинику «Бэст», где сейчас и находится Твистер, можно принести помощь лично, — добавили в Центре помощи бездомным животным.

Состояние животного крайне тяжелое. Фото: Оксана Кошкина.

Состояние животного крайне тяжелое. Фото: Оксана Кошкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Горбится и плохо говорит: новосибирец ушел в церковь и пропал
Сибирячка требует заплатить 100 тысяч за использование ее фото в рекламе стоматологии
«Вызвали на место саперов»: новосибирцы нашли гранату рядом с площадью Маркса
Новосибирец избил игровой автомат, из которого у него не получилось вытащить мягкую игрушку
Ветер разбушевался: металлический забор упал на проходившую по улице женщину
В Новосибирской области потребности пожилых людей изучат в каждом районе
На плече череп с мечом: полиция ищет новосибирца с внешностью Шрека и Фантомаса
Спасатели искали всю ночь: разносчик еды пропал на мосту в Новосибирске
Ничего святого: новосибирец приставил нож к горлу пенсионера ради 5 тысяч рублей
Андрей Морозов назначен заместителем председателя правления Банка УРАЛСИБ
Моментальный угон: похититель автомобиля попал на видео
«Пробка прямо от моста»: два грузовика устроили ДТП, пролив молоко на дороге
Большой нос и цепкий хвост: в Новосибирский зоопарк привезли необычных дикобразов
«Этот доктор тебя точно вылечит»: Тарасенко с женой удивили костюмом на Хэллоуин
«Какой рыжий и огромный»: стоявший возле помойки лоток с хлебом атаковали тараканы
«Спасибо, что разулась»: новосибирцев возмутила продавец, вставшая ногами на продукты
«Стало плохо или уснул»: водитель «Тойоты» протаранил троллейбус и подбил две машины на мосту
«Так поступают только твари»: бывшие хозяева подбросили заболевшего кота в приют, откуда его брали
Россельхознадзор искал в поезде Пекин — Москва свинину, зараженную чумой
Не заметил в темноте: В Новосибирске водитель сбил 12-летнюю девочку на зебре
В Новосибирской области объявили карантин в 31 детском саду и школе
«Хоть бы в ребенка не отлетел»: в Новосибирске ветер оторвал от забора жестяные листы
Он помогает не падать духом другим детям: 8-летнему Захару нужно дорогостоящее лекарство, которого нет в России
В Новосибирске иномарка врезалась в толпу пешеходов: есть пострадавшие
«Сидим без света, крышу сорвало»: из-за сильного ветра село под Новосибирском осталось без электричества
«Мне было не по себе, что я бездействую»: брат Элджея спасает голодающих цирковых животных