«Лежал в луже грязи и не шевелился»: сибиряки спасают сбитого машиной кота
В Новосибирске неравнодушные прохожие не смогли пройти мимо и подобрали сбитого на улице машиной кота. Сейчас он находится в клинике, и требуются деньги на его лечение.
— Нужна срочная помощь на спасение жизни! Новосибирцы нашли на дороге сбитого кота, думали мертвый. Кот лежал в луже грязи и уже не шевелился. Люди не смогли пройти мимо, остановились и проверили. Животное было живым, но серьезно пострадал. Благодаря этим людям кот, которого назвали Твистер, сейчас находится в клинике и мы с вами должны дать ему шанс и спасти жизнь! — рассказали о непростой судьбе животного в Центре помощи бездомным животным Новосибирска «Дари Добро».
Котику требуются деньги на лечение. Фото: Оксана Кошкина.
Волонтеры отмечают, что состояние кота крайне тяжелое, а на его лечение требуется деньги.
— В клинику «Бэст», где сейчас и находится Твистер, можно принести помощь лично, — добавили в Центре помощи бездомным животным.
Состояние животного крайне тяжелое. Фото: Оксана Кошкина.
ИСТОЧНИК KP.RU