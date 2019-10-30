Сибирячка требует заплатить 100 тысяч за использование ее фото в рекламе стоматологии

СЕГОДНЯ 11:05 2019-10-30T11:05:06+03:00

Истец просит запретить ответчику использовать в дальнейшем ее фото и видео с его изображением. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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В Октябрьский районный суд города Новосибирска поступило обращение от женщины, которая требует запретить стоматологической клинике «Skydent» использовать свою фотографию в рекламных целях. Возмущенная сибирячка также настаивает на компенсации ей компанией морального вреда.

— Исковое заявление от Михальченко Виктории к ООО «Стом Плюс» о запрете использования визуального образа в рекламных целях и компенсации морального вреда, — сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда города Новосибирска. — В обоснование иска указано, что истец обнаружила свое изображение в рекламном ролике на сайте клиники «SKYDENT», принадлежащей ответчику. Согласия на использование своего изображения в рекламных целях истец не давала.

Истец просит запретить ответчику использовать в дальнейшем ее фото и видео с изображением истца и взыскать компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU