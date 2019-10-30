«Вызвали на место саперов»: новосибирцы нашли гранату рядом с площадью Маркса
В Новосибирске сегодня, 30 октября рядом с площадью Маркса обнаружили гранату.
— Сегодня утром на пересечении улиц Блюхера и Ватутина была обнаружена граната. На место были вызваны саперы, — сообщает местная жительница в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
Видео с лежащей на газоне гранатой заснял муж подписчицы.
— В полицию поступило сообщение о бесхозном предмете. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место. Оказалось, что это страйкбольная граната, которая используется для военно-тактической игры в страйкбол. Угрозы для жизни и здоровья людей она не представляет, — рассказали КП — Новосибирск в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Пользователи соцсетей теперь шутят по поводу такой неожиданной находки. Вот что они пишут в комментариях:
— У кого-то с кармана выпала.
— Чека на месте, забирай себе.
Новосибирцы нашли гранату рядом с площадью Маркса.
ИСТОЧНИК KP.RU