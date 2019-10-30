Ветер разбушевался: металлический забор упал на проходившую по улице женщину

СЕГОДНЯ 09:03 2019-10-30T09:44:31+03:00

Забор в Заельцовском районе не выдержал порывов ветра и упал на стоящие рядом машины. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Женщина с травмой головы была доставлена в больницу

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Инцидент произошел во вторник, 29 октября в Ленинском районе Новосибирска, где из-за поднявшегося штормового ветра пострадала прохожая.

— По информации единой дежурно-диспетчерской службы, в связи с ухудшением погодных условий, вчера в городе произошло 24 происшествия. Зафиксированы пять случаев обрывов воздушных линий электропередач, один обрыв линии освещения, восемь случаев падения веток или деревьев, шесть упавших конструкций и четыре незакрепленных элемента, — рассказали в пресс-центре мэрии города, отметив, что восстановительные работы планируется полностью завершить до 1 ноября.

В последствиях разбушевавшейся стихии не обошлось и без пострадавших. При падении части металлического забора в 18-м Бронном переулке была травмирована женщина, она госпитализирована в больницу № 34. Информация о происшествии была передана в полицию для выяснения обстоятельств и проведения следственных действий.

В полиции также дали комментарий о случившемся.

— Происшествие случилось вчера в Ленинском районе. Травмирована женщина 1975 года рождения, которая была доставлена в больницу. Сейчас в полиции по данному инциденту проводится проверка, — добавили в МВД по Новосибирской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU