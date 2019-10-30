Ветер разбушевался: металлический забор упал на проходившую по улице женщину
Инцидент произошел во вторник, 29 октября в Ленинском районе Новосибирска, где из-за поднявшегося штормового ветра пострадала прохожая.
— По информации единой дежурно-диспетчерской службы, в связи с ухудшением погодных условий, вчера в городе произошло 24 происшествия. Зафиксированы пять случаев обрывов воздушных линий электропередач, один обрыв линии освещения, восемь случаев падения веток или деревьев, шесть упавших конструкций и четыре незакрепленных элемента, — рассказали в пресс-центре мэрии города, отметив, что восстановительные работы планируется полностью завершить до 1 ноября.
В последствиях разбушевавшейся стихии не обошлось и без пострадавших. При падении части металлического забора в 18-м Бронном переулке была травмирована женщина, она госпитализирована в больницу № 34. Информация о происшествии была передана в полицию для выяснения обстоятельств и проведения следственных действий.
В полиции также дали комментарий о случившемся.
— Происшествие случилось вчера в Ленинском районе. Травмирована женщина 1975 года рождения, которая была доставлена в больницу. Сейчас в полиции по данному инциденту проводится проверка, — добавили в МВД по Новосибирской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU