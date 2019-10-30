2019-10-30T09:44:31+03:00
Общество

Ветер разбушевался: металлический забор упал на проходившую по улице женщину

Женщина с травмой головы была доставлена в больницу
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Забор в Заельцовском районе не выдержал порывов ветра и упал на стоящие рядом машины.Забор в Заельцовском районе не выдержал порывов ветра и упал на стоящие рядом машины.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

Инцидент произошел во вторник, 29 октября в Ленинском районе Новосибирска, где из-за поднявшегося штормового ветра пострадала прохожая.

— По информации единой дежурно-диспетчерской службы, в связи с ухудшением погодных условий, вчера в городе произошло 24 происшествия. Зафиксированы пять случаев обрывов воздушных линий электропередач, один обрыв линии освещения, восемь случаев падения веток или деревьев, шесть упавших конструкций и четыре незакрепленных элемента, — рассказали в пресс-центре мэрии города, отметив, что восстановительные работы планируется полностью завершить до 1 ноября.

В последствиях разбушевавшейся стихии не обошлось и без пострадавших. При падении части металлического забора в 18-м Бронном переулке была травмирована женщина, она госпитализирована в больницу № 34. Информация о происшествии была передана в полицию для выяснения обстоятельств и проведения следственных действий.

В полиции также дали комментарий о случившемся.

— Происшествие случилось вчера в Ленинском районе. Травмирована женщина 1975 года рождения, которая была доставлена в больницу. Сейчас в полиции по данному инциденту проводится проверка, — добавили в МВД по Новосибирской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Не выдержал порыва: штормовой ветер сдул забор на припаркованные машины

По всей видимости, не обошлось без повреждений автомобилей (подробнее)

«Сидим без света, крышу сорвало»: из-за сильного ветра село под Новосибирском осталось без электричества

В селе Березовка подобное происходит уже не впервые (подробнее)

«Хоть бы в ребенка не отлетел»: в Новосибирске ветер оторвал от забора жестяные листы

Видео происходящего появилось в соцсетях (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новосибирец избил игровой автомат, из которого у него не получилось вытащить мягкую игрушку
В Новосибирской области потребности пожилых людей изучат в каждом районе
На плече череп с мечом: полиция ищет новосибирца с внешностью Шрека и Фантомаса
Спасатели искали всю ночь: разносчик еды пропал на мосту в Новосибирске
Ничего святого: новосибирец приставил нож к горлу пенсионера ради 5 тысяч рублей
Андрей Морозов назначен заместителем председателя правления Банка УРАЛСИБ
Моментальный угон: похититель автомобиля попал на видео
«Пробка прямо от моста»: два грузовика устроили ДТП, пролив молоко на дороге
Большой нос и цепкий хвост: в Новосибирский зоопарк привезли необычных дикобразов
«Этот доктор тебя точно вылечит»: Тарасенко с женой удивили костюмом на Хэллоуин
«Какой рыжий и огромный»: стоявший возле помойки лоток с хлебом атаковали тараканы
«Спасибо, что разулась»: новосибирцев возмутила продавец, вставшая ногами на продукты
«Стало плохо или уснул»: водитель «Тойоты» протаранил троллейбус и подбил две машины на мосту
«Так поступают только твари»: бывшие хозяева подбросили заболевшего кота в приют, откуда его брали
Россельхознадзор искал в поезде Пекин — Москва свинину, зараженную чумой
Не заметил в темноте: В Новосибирске водитель сбил 12-летнюю девочку на зебре
В Новосибирской области объявили карантин в 31 детском саду и школе
«Хоть бы в ребенка не отлетел»: в Новосибирске ветер оторвал от забора жестяные листы
Он помогает не падать духом другим детям: 8-летнему Захару нужно дорогостоящее лекарство, которого нет в России
В Новосибирске иномарка врезалась в толпу пешеходов: есть пострадавшие
«Сидим без света, крышу сорвало»: из-за сильного ветра село под Новосибирском осталось без электричества
«Мне было не по себе, что я бездействую»: брат Элджея спасает голодающих цирковых животных