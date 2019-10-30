В Новосибирской области потребности пожилых людей изучат в каждом районе

СЕГОДНЯ 09:01 2019-10-30T09:01:34+03:00

В 2020 году в регионе стартует пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за нуждающимися в помощи

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Реализацию регионального проекта «Старшее поколение» в рамках нацпроекта «Демография» рассмотрели на заседании отраслевого комитета, которое провел заместитель губернатора Сергей Нелюбов.

— Забота о людях старшего возраста находится среди приоритетных задач нацпроекта, поэтому важно уделять пристальное внимание каждому направлению. Необходимо максимально привлекать некоммерческие организации, проводить широкую информационно-обучающую кампанию, — подчеркнул Сергей Нелюбов.

Подробнее о создании системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами рассказал министр труда и социального развития региона Ярослав Фролов. Он отметил, что совместно с региональным минздравом ведется подготовительная работа реализации пилотного проекта.

В каждом районе будут созданы территориальные координационные центры. Их задача — определение и систематизация информации о потребностях пожилых людей. Непосредственно оказание комплексной помощи — заключительный элемент системы долговременного ухода.

В этом году определено 10 пилотных территорий реализации проекта: Колыванский, Купинский, Маслянинский, Новосибирский, Северный, Сузунский, Татарский, Тогучинский, Усть-Таркский, Чановский.

Ярослав Фролов обратил внимание, что работа по формированию системы долговременного ухода началась уже в 2019 году. Созданы мобильные бригады для доставки людей старше 65 лет, проживающих в сельской местности, для углубленных обследований. Ведется работа над внедрением стационарозамещающих технологий. В 38 приемных семьях проживают 47 лиц старшего возраста. Более двух тысяч человек обучили уходу за пожилыми людьми: это как родственники, так и специалисты учреждений социального обслуживания.

ИСТОЧНИК KP.RU