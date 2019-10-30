Спасатели искали всю ночь: разносчик еды пропал на мосту в Новосибирске

СЕГОДНЯ 07:34 2019-10-30T07:34:05+03:00

Мужчину на воде новосибирским спасателям найти так и не удалось

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Инцидент произошел сегодня ночью, 30 октября в Октябрьском районе Новосибирска, куда спасателей вызвали очевидцы произошедшего.

— В промежуток времени около часа — полвторого ночи на телефон дежурного службы спасения позвонили и сообщили о случившемся на мосту. По информации очевидца, мужчина с рюкзаком доставщика еды находился на Октябрьском мосту, а после пропал, — рассказали в пресс-службе МАСС.

На место происшествия выезжали два экипажа спасателей: автомобиль с Центрального отряда с Колыванской и катер с отряда Западный, что находится на реке Обь в районе Бугринского моста.

— Прибывшими на место происшествия спасателями были проведены поисково-спасательные работы на акватории реки Обь вплоть до железнодорожного моста, но мужчину или тело найти так и не удалось. В ближайшее время катер со спасателями повторно обследует правый и левый берега вниз по течению, — добавили в МАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU