Спасатели искали всю ночь: разносчик еды пропал на мосту в Новосибирске
Инцидент произошел сегодня ночью, 30 октября в Октябрьском районе Новосибирска, куда спасателей вызвали очевидцы произошедшего.
— В промежуток времени около часа — полвторого ночи на телефон дежурного службы спасения позвонили и сообщили о случившемся на мосту. По информации очевидца, мужчина с рюкзаком доставщика еды находился на Октябрьском мосту, а после пропал, — рассказали в пресс-службе МАСС.
На место происшествия выезжали два экипажа спасателей: автомобиль с Центрального отряда с Колыванской и катер с отряда Западный, что находится на реке Обь в районе Бугринского моста.
— Прибывшими на место происшествия спасателями были проведены поисково-спасательные работы на акватории реки Обь вплоть до железнодорожного моста, но мужчину или тело найти так и не удалось. В ближайшее время катер со спасателями повторно обследует правый и левый берега вниз по течению, — добавили в МАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU