Андрей Морозов назначен заместителем председателя правления Банка УРАЛСИБ

СЕГОДНЯ 06:58 2019-10-30T06:58:43+03:00

Он будет курировать бизнес розничного сегмента

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Андрей Морозов назначен заместителем председателя правления, членом правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Он будет курировать бизнес розничного сегмента, включая следующие подразделения:

• департамент управления эффективностью розничного бизнеса

• департамент розничных продуктов

• департамент розничных продаж в Сети

• департамент электронных продаж и сервисов

• департамент по работе с состоятельными семьями

• а также работу с банками-партнерами, находящимися на процессинговом обслуживании Банка

Андрей Геннадьевич Морозов окончил Санкт-Петербургскую государственную инженерно-экономическую академию и Университет Нового Южного Уэльса (Австралия). Ранее работал на руководящих должностях в ЗАО КБ «Ситибанк», банке «Русский стандарт», АО «Райффайзенбанк».