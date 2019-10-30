Андрей Морозов назначен заместителем председателя правления Банка УРАЛСИБ
Андрей Морозов назначен заместителем председателя правления, членом правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Он будет курировать бизнес розничного сегмента, включая следующие подразделения:
• департамент управления эффективностью розничного бизнеса
• департамент розничных продуктов
• департамент розничных продаж в Сети
• департамент электронных продаж и сервисов
• департамент по работе с состоятельными семьями
• а также работу с банками-партнерами, находящимися на процессинговом обслуживании Банка
Андрей Геннадьевич Морозов окончил Санкт-Петербургскую государственную инженерно-экономическую академию и Университет Нового Южного Уэльса (Австралия). Ранее работал на руководящих должностях в ЗАО КБ «Ситибанк», банке «Русский стандарт», АО «Райффайзенбанк».