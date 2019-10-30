2019-10-30T06:40:43+03:00
Происшествия

Моментальный угон: похититель автомобиля попал на видео

Mitsubishi Lancer был припаркован у подъезда новосибирского дома. Камера сняла, как преступник беспрепятственно сел в машину и уехал
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Этого человека подозревают в угоне автомобиля.Этого человека подозревают в угоне автомобиля.
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В Новосибирске – очередной автоугон. Владельцы разыскивают Mitsubishi Lancer – черный автомобиль, которым похититель завладел без малейших препятствий. Владельцы предоставили КП-Новосибирск видео, которое сняла камера в ночь на 28 октября. На запись попал и похититель.

- Вечером припарковал возле подъезда. С утра вышел – нету. По камерам посмотрели – в 1.11 автомобиль тронулся. Его просто открыли и сели. Прошли секунды. Мне уже кажется, что ее просто ключом заводили, - рассказал КП-Новосибирск автовладелец, который лишился иномарки.

Автомобиль угнали в микрорайоне «Снегири». Точный адрес: Рассветная, 4/1. Номер черной Mitsubishi - Е193НХ 154. В салоне на передней панели – телевизор (его владелец установил несколько дней назад). Тех, кто обнаружит автомобиль, просят звонить в полицию, или владельцам на номер: +7-923-140-72-67.

Автоугонщик попал на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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