Моментальный угон: похититель автомобиля попал на видео
В Новосибирске – очередной автоугон. Владельцы разыскивают Mitsubishi Lancer – черный автомобиль, которым похититель завладел без малейших препятствий. Владельцы предоставили КП-Новосибирск видео, которое сняла камера в ночь на 28 октября. На запись попал и похититель.
- Вечером припарковал возле подъезда. С утра вышел – нету. По камерам посмотрели – в 1.11 автомобиль тронулся. Его просто открыли и сели. Прошли секунды. Мне уже кажется, что ее просто ключом заводили, - рассказал КП-Новосибирск автовладелец, который лишился иномарки.
Автомобиль угнали в микрорайоне «Снегири». Точный адрес: Рассветная, 4/1. Номер черной Mitsubishi - Е193НХ 154. В салоне на передней панели – телевизор (его владелец установил несколько дней назад). Тех, кто обнаружит автомобиль, просят звонить в полицию, или владельцам на номер: +7-923-140-72-67.
Автоугонщик попал на видео.
ИСТОЧНИК KP.RU