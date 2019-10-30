2019-10-30T07:22:47+03:00
Общество

Ничего святого: новосибирец приставил нож к горлу пенсионера ради 5 тысяч рублей

На украденные деньги он купил алкоголь и продукты
Владимир ПТАШНИК
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Украденные деньги мужчина потратил на алкоголь и еду.Украденные деньги мужчина потратил на алкоголь и еду.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Полиция задержала 39-летнего новосибирца, подозреваемого в нападении на своего 66-летнего знакомого. О подробностях произошедшего корреспондентам КП-Новосибирск рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

- Вечером в субботу, 26-го октября, сибиряки сидели в квартире пострадавшего и выпивали, - объясняют в полиции. - Подозреваемый заметил, что у его знакомого есть деньги - пять тысяч рублей.

После этого грабитель напал на пожилого мужчину: он приставил нож к горлу пенсионера и отнял у него деньги.

— Сотрудники отделения полиции «Здвинское» быстро задержали подозреваемого, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Выяснилось, что похищенные денежные средства мужчина потратил на продукты питания и алкоголь, — сообщает пресс-служба МВД по Новосибирской области.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за разбой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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