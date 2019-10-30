2019-10-30T12:29:25+03:00
Общество

Та еще ведьмочка: сибирячка устроила нескромную фотосессию накануне Хэллоуина

Поганки и ветки для костра собирала сам фотограф
Татьяна СОЛОВОВАВладимир ПТАШНИК
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Как вам такая ведьмочка? Фото: Елена ПРИХОЖАЙ.Как вам такая ведьмочка? Фото: Елена ПРИХОЖАЙ.
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Елена Прихожай - новосибирский фотограф, которая любит подразнить своих подписчиков откровенными снимками. Накануне Хэллоуина сибирячка решила устроить фотосессию, правда, ведьмочка вышла очень нескромной: ее тело прикрывали нексолько кусочков ткани.

- Это место я приглядела заранее: мы точно знали, куда едем. Холодно модели не было: этот день выдался довольно теплым, хоть и пасмурным, - рассказывает Елена. - Поганки и ветки для костра мы собирали сами.

Поганки и ветки девушки собирали сами. Фото: Елена ПРИХОЖАЙ.

Поганки и ветки девушки собирали сами. Фото: Елена ПРИХОЖАЙ.

Пользователи соцсетей старания сибирячек оценили. Особенно их поразило то, как ей удалось передать через фотографию передать дух праздника:

— Страшно и красиво! Вы там шаманили? Каких духов призывали? — спрашивает один из комментаторов.

— Прекрасное фото! Отличный костюм для Хэллоуина, — хвалит сибирячку другой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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