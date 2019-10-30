Та еще ведьмочка: сибирячка устроила нескромную фотосессию накануне Хэллоуина
Елена Прихожай - новосибирский фотограф, которая любит подразнить своих подписчиков откровенными снимками. Накануне Хэллоуина сибирячка решила устроить фотосессию, правда, ведьмочка вышла очень нескромной: ее тело прикрывали нексолько кусочков ткани.
- Это место я приглядела заранее: мы точно знали, куда едем. Холодно модели не было: этот день выдался довольно теплым, хоть и пасмурным, - рассказывает Елена. - Поганки и ветки для костра мы собирали сами.
Поганки и ветки девушки собирали сами. Фото: Елена ПРИХОЖАЙ.
Пользователи соцсетей старания сибирячек оценили. Особенно их поразило то, как ей удалось передать через фотографию передать дух праздника:
— Страшно и красиво! Вы там шаманили? Каких духов призывали? — спрашивает один из комментаторов.
— Прекрасное фото! Отличный костюм для Хэллоуина, — хвалит сибирячку другой.
ИСТОЧНИК KP.RU